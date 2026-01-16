一鍵打造「數位分身」 東海大學正式啟動「AI新聞台」

《圖說》東海大學與好好聽文創攜手合作，正式啟動「AI新聞台」。

【民眾網諸葛志一臺中報導】東海大學與好好聽文創攜手合作，正式啟動「AI新聞台」，未來在校園裡，不論是校長張國恩還是大一新生，都能透過AI技術變身彷彿真人栩栩如生的主播，人人都可以擁有「數位分身」播報校園新聞。

東海大學表示，13日已與好好聽文創傳媒公司簽署「AI電視台伺服器合作暨新聞台MOU」，聯手推出全新「AI新聞台」，將高階算力投入AI新聞產製，盼以科技賦能學術研究與學習。

簽約儀式上，東海大學張國恩校長、好好聽文創傳媒潘祖蔭董事長、技術總監陳宥瑾、東海劉正副校長、楊定亞教務長、龍鳳娣學務長、楊朝棟圖資長、廖敏旬國際長、公事處黃兆璽處長、國際學院幸雅各院長、法律學院蕭淑芬院長等人皆出席。

《圖說》簽約儀式。

校長張國恩表示，他說，好好聽長期深耕聲音媒體與影音內容製作，具備豐富的新媒體實務經驗，更是校園高階算力中心首度合作的企業，這個平台透過「Authoring tool」概念來客製化地方新聞台，為教育與學習場域創造更多可能，未來甚至可應用到醫療、政府等單位，打造AI新聞產製、內容實作新案例。

好好聽文創董事長潘祖蔭表示，此平台歷經近一年系統開發與測試才完成，打造可自主運作的AI新聞與影音平台。他強調，影音內容生成對於算力需求相當高，正是看準東海的算力中心能提供穩定且高效的運算效能，提升影音產製的「品質」與「產量」，未來文字、聲音與影像皆可在同一平台轉換生成，為AI教育與應用開創嶄新可能。