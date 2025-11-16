一鍵找ATM！LINE普發現金地圖上線 全台據點秒查
【記者趙筱文／台北報導】全民普發1萬元現金將於17日開放ATM領取，為了讓民眾提領更加方便，LINE推出「普發現金ATM查找地圖」，整合數發部公開資料庫，用戶只要開啟LINE，就能一鍵查找全台指定ATM據點，不必再上網查地址或排長隊。
LINE表示，今年再度協助政府資訊整合，讓民眾可在家中、通勤途中或辦公時，快速查看鄰近可領現的ATM位置。民眾只要點擊查詢連結或掃描QR Code即可開啟地圖，並可將連結轉發家人好友，協助長輩輕鬆找點領錢。
根據財政部公告，凡於115年4月30日前符合發放資格者，每人均可領取1萬元。並提供包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳與造冊發放等五種合法領取方式，領取期間自即日起至明年4月底止。
不過警方提醒，詐騙集團常趁機混入假訊息，冒充政府機構、發送釣魚簡訊或假連結。民眾務必確認網站結尾為「.gov.tw」，政府不會要求提供提款卡、帳密或身分證件照片。若遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線查證。
LINE也同步呼籲民眾落實「三不一要」防詐原則：不聽信來路不明電話、不點擊不明連結、不提供個資與帳密、遇到懷疑的情況可以撥打165查證。
🟡手機、電腦點擊一鍵查找指定ATM領現金連結即可一鍵查找。
🟡開放ATM領取時間：自114年11月17日起至115年4月30日止
🟡領取限制：
◾限本人領取
◾未滿13歲者可由父母/監護人其中1人代領
◾持居留證者，不適用代領功能
🟡需準備證件
◾提款卡(本人/代領人)
◾身分證統一編號或居留證統一證號(本人/代領人)
◾發放對象健保卡卡號
🟡提領地點
◾指定金融機構(含郵局)實體ATM機臺領取：
臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司、
🟡ATM機臺會張貼「普發現金1000」的識別貼紙
