一鍵登入成資安破口？Google帳戶成美國駭客首要目標

根據數據分析機構Click Insight研究，美國2024年11月至2025年10月的搜尋趨勢，Google與Facebook帳戶已成為美國使用者最常被駭客鎖定的目標。

在帳號遭駭、被盜的相關搜尋中，以Google帳戶數量最高，其次則為Facebook，這些多服務共用帳號，成為駭客優先下手的對象。

線上帳戶成駭客主要獵物

隨著數位生活日益普及，線上帳戶安全風險也持續升高。最新針對搜尋趨勢的分析指出，多個主流平台帳戶頻繁成為駭客攻擊的目標，顯示個人網路安全防護仍存在顯著漏洞。研究更直指，幾乎人人擁有的帳戶類型，已成為網路犯罪分子最主要的獵物。

Google帳戶居首 單一登入成首要目標

根據分析，美國2024年11月至2025年10月的搜尋趨勢，Google帳戶高居最常被入侵的線上帳戶首位，每月超過8.4萬次搜尋與「Google帳戶遭駭」相關，數量遠高於其他平台。

廣告 廣告

研究指出，關鍵原因在於Google帳戶的「萬能鑰匙」特性，一組登入帳密即可存取信箱、雲端硬碟、相簿、行事曆等，並廣泛用於第三方網站與App的單一登入，對駭客而言極具價值。一旦帳號被盜，風險恐怕不只波及到自己的Google帳戶，而是一路延燒到其他平台。

Facebook緊追在後、Roblox年輕用戶恐成破口

排行榜中，Meta旗下的Facebook帳戶，以每月約4萬次搜尋位居第2，其次則是線上遊戲平台Roblox約3.5萬次搜尋，排名第3。尤其Roblox約4成使用者未滿13歲，年輕族群安全意識相對不足，容易成為駭客下手的對象。Instagram與Microsoft帳戶則分別列為第4與第5名，且Instagram具備跨平台登入特性，使帳號安全風險放大。

美國最常被入侵的十大平台：

Google Facebook Roblox Instagram Microsoft Snapchat Apple Amazon TikTok Fortnite

僅靠密碼保護已不足 專家籲採分層安全防護

調查報告強調，在現今威脅環境下，單靠傳統密碼難以有效防禦，重複使用或強度不足的密碼，容易被破解、資料外洩。資安專家建議，使用者應採取分層安全策略，避免弱密碼、全面啟用雙重驗證（2FA）等，才能降低帳戶被入侵的風險。

研究也指出，最有效的防禦方式是採用「通行金鑰（Passkeys）」。此技術以裝置端加密金鑰與生物辨識取代密碼，有效防範釣魚攻擊，同時提升使用便利性。使用高強度密碼與定期更換密碼還不夠，專家建議使用者應搭配密碼管理器、雙重驗證與通行金鑰，全面強化數位身分安全。

帳戶遭駭不只是個別事件，而是每位網路使用者都必須正視的風險。透過主動管理帳戶安全、升級驗證機制，民眾可以大幅降低被攻擊機率，掌握自己的帳號安全。