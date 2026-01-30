鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光

即時中心／黃于庭報導

行政院會昨（29）日通過法務部擬具《刑法》修正草案，考量近年藉由網路或深偽之技術名譽權遭侵害程度更為重大，故新增加重處罰規定，以遏止犯罪，並完整保障民眾名譽權及人格權。以網路或深偽公然侮辱者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金；若誹謗與妨害信用罪，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

根據修正草案內容，為保護國民經濟上之評價，信用應限於經濟、金融或商業交易之信用，以利明確，因增訂《刑法》第313條之1，刪除第313條第2項以網路方式犯之加重規定，散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

有關提高誹謗罪之罰金刑度，以及新增散布之方式，一般誹謗罪由1萬5千元以下，提高至10萬元以下；另加重誹謗罪新增影像、聲音或電磁紀錄之方式，罰金刑由3萬元以下，提高至20萬元以下。

同時，也將提高公然侮辱罪罰金刑之刑度，公然侮辱人者由9千元提高至6萬元；若以強暴方式公然侮辱者，由1萬5千元提高至10萬元。此外，以網路或深偽方式犯之加重其刑，公然侮辱罪處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金；而誹謗與妨害信用罪，則處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

