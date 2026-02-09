鍵盤「盲打」變神技！00後看傻眼 網共鳴：教完老人教新人

近日有網友分享，一名00後同事看到他「盲打」竟相當驚訝。（示意圖／翻攝自Unsplash）





現今職場多為跨世代共存的環境，近日就有網友分享，一名00後（2000年至2009年出生）同事看到他「盲打」竟相當驚訝，貼文曝光後，引發不少共鳴。

盲打驚訝00後同事

原PO在Threads表示，該名00後同事直呼，「哇你打字不用看鍵盤耶」讓他不禁感嘆，「該不會以前教老人用電腦的和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？」他也回憶，「我們在中古時代交易虛寶時還要將角色面對面用鍵盤輸入/trade喔」。

他指出，相較過去社會常以標籤化與敵意看待後進，如今職場前輩面對年輕世代，多半抱持覺得可愛的心情並驚訝道「天啊時代已經不同了嗎？」，而非挑起世代戰爭，他也提到，「其實我在公司是最老的，也是在學習打字不要加句號、不要打XD」。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「我第一次知道年輕人不會盲打也不會基本文書處理真的很驚訝，才知道因為他們現在連做報告也用手機。結果六七八年級生不但要教老人電腦，連年輕人也要教」、「打字看鍵盤，這樣打字的速度跟不上我的情緒」、「1998年的同事說：哇你鍵盤打字好快喔！我都只會用手機打，鍵盤打很慢，我：原來這就是代溝啊⋯⋯」、「剛上班時教老人用word excel，現在教年輕人用word excel」、「同事：我大學四年都沒用過電腦，我瞳孔真的921大地震」、「等等，現在沒有中打和英打測驗或比賽了嗎？我以為背鍵盤是必備技能……」、「聊天室、即時通練出來的，1990年遠古時代的人路過」、「打字不夠快的話，怎麼在線上跟人吵架！？？？」。

不過也有人認為，「我以為00後都可以不用看鍵盤… 因為我自己就是00後」、「00後中的老人：會電腦打字但盲打有難度，還好公司不需要高速處理文書」、「我同事00後～也是看到我打字不看鍵盤～嚇到哈哈（我1990～）」、「如果今天情景是要用手機修圖、排版、剪影片，可能Z世代不會輸甚至還要教Y世代」。

