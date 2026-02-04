一鍵隨插即充 遠傳成「賓士暢行」充電漫遊營運夥伴

記者李鴻典／台北報導

遠傳宣布成為「賓士暢行」充電漫遊營運合作夥伴，即日起台灣賓士電動車主只要開啟「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App，即可查詢到由遠傳營運、並加入「充電漫遊」的站點，免切換App、免掃碼登入，一鍵即可啟用「隨插即充」功能，站點遍布全台多家遠東SOGO、大遠百等熱門商圈，在逛街購物、享用美食的同時輕鬆為愛車充飽電，共同為賓士車主帶來更便利的數位行動生活。

遠傳成為「賓士暢行」充電漫遊營運合作夥伴，站點涵蓋SOGO、遠百等精華商圈，攜手提升賓士車主的充電便利性。（圖／遠傳提供）

台灣賓士推出全新升級的「賓士暢行」充電漫遊服務，以「單一App整合、統一支付管理」為核心，將站點搜尋、充電啟用與支付流程整合於同一個App；車主可在此App搜尋充電站，即時掌握可用槍數、充電費率、功率與槍頭規格等資訊，一鍵導航前往，並可清楚辨識站點所屬營運商，有需要時可直接撥打客服專線。遠傳加入成為充電漫遊營運夥伴，提升充電便利性，共同優化車主用車體驗。

遠傳「智慧充電」服務提供一站式管理平台、MIT充電樁建置、及7x24全天候維運服務，依使用場景規劃從超充、快充到慢充等多種功率充電樁配置，滿足車主的多元充電需求。遠傳提供的電動車充電服務目前已進駐遠東集團旗下遠企、SOGO、遠百等通路，同時深耕公有停車及大學校園等場域，並積極擴大版圖，提升車主日常出行充電的便利性與可及性，為推動低碳交通、淨零城市帶來實質助益，攜手生態圈夥伴共同實現智慧移動和永續生活。

台灣賓士電動車主只要開啟「賓士暢行」App，即可查詢到由遠傳營運並加入充電漫遊的站點，「隨插即充」輕鬆為愛車充飽電。（圖／遠傳提供）

另，全球視訊與教育科技解決方案品牌ViewSonic助力《蛋蛋怪盜來了──警察波力的祕密任務》沉浸式數位互動遊戲展，透過先進投影與互動顯示解決方案，將臺灣原創繪本故事化為可親身走入的大型展演場景。展覽由財團法人商業發展研究院（CDRI）輔導推動，以「尋找失竊恐龍蛋」故事為主軸，設計一系列互動關卡展區。透過科技、敘事與遊戲感的深度結合，為文創內容打造創新的觀展體驗。

於《蛋蛋怪盜來了！》互動展中，ViewSonic投影技術將繪本場景延伸至展覽空間，透過大幅影像呈現，打造親子可共同參與的沉浸式互動體驗。（圖／ViewSonic提供）

策展團隊以臺灣繪本遊戲書創作者信子的作品為敘事核心，結合空間設計與數位科技，引導親子觀眾隨著情節推進，以多元的互動方式完成任務。因應展區明亮環境、多點互動與高使用頻率等嚴苛需求，ViewSonic依各展區特性提供最適切的顯示設備配置建議，協助策展內容在為期兩個月的展期間能穩定且高品質地呈現。展覽現已於臺北南港瓶蓋工廠展出，展期至3月1日止。

展覽導入多款ViewSonic先進顯示解決方案，涵蓋商用投影機與75吋ViewBoard互動顯示器。因應不同展區需求，透過顯示設備結合軟硬體整合應用，成功打造高互動的沉浸式場域。這不僅激發親子共創，更為原創文化IP注入活力，以生動的方式詮釋繪本故事。

親子透過ViewSonic互動顯示設備共同完成「尋找怪盜」遊戲，於操作過程中推進故事發展，使繪本內容轉化為可實際參與的互動體驗。（圖／ViewSonic提供）

展場最吸睛的「互動投影區」運用兩台超短焦雷射投影機進行無縫畫面拼接，打造出寬6公尺、高2.2公尺的巨幅投影牆，立體還原繪本街道與氛圍。憑藉雷射光源高亮度與色彩飽和的優勢，即使在多光源的環境下，畫面仍維持極佳的視覺表現。觀眾僅需輕觸投影畫面即可觸發隱藏版動畫，還能將親手著色的貓熊警察與小怪盜等角色掃描至投影牆上，即時在繪本街道中行走。

呼應繪本中「邊讀邊玩」的創作理念，策展團隊規劃六大遊戲關卡，以多元互動形式引導觀眾參與。藉由支援多點觸控技術的ViewBoard，確保多人同時操作時畫面仍順暢精準回應。其中「到底誰是偷蛋大盜」遊戲，孩子可透過拖拉怪盜五官元素完成拼圖，與家長一同推理辨識怪盜線索；「彩繪數位瓶蓋」則運用互動顯示器內建的myViewBoard沉浸式數位白板系統，提供直覺操作的數位畫布與豐富筆觸選擇，讓親子觀眾在作畫過程中盡情揮灑創意。

展區亦搭配具廣視角與豐富色彩表現的32吋無邊框設計電競顯示器，流暢且清晰呈現「榴槤快閃追捕戰」等動態遊戲細節；並採用高解析度與的55吋4K商用顯示器，細緻呈現觀眾專屬Q版分身與繪本角色的跳舞互動，無邊框設計讓整體視覺更自然融入展場情境。

投影光廊展區運用ViewSonic投影技術，將繪本畫面延伸至通道空間，觀眾於行走間隨影像走入故事情境，打造連續且沉浸的展覽體驗。（圖／ViewSonic提供）

