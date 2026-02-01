鍾佳濱喊「春秋時代沒有中國」 藍青年傻眼：歷史是體育老師教的？

民進黨立委鍾佳濱。（本報資料照片）

立法院1月30日舉行第4會期最後一次院會，朝野攻防激烈。民進黨立委鍾佳濱發言時稱「春秋時代沒有中國，叫做周國」，引發熱議。國民黨前發言人鄧凱勛表示，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？

鍾佳濱在發言台上慷慨激昂表示，春秋時代沒有中國，叫做周國、周王國，接著說「那時候魯國啊，隔壁有個國家……」。

鍾佳濱這番說，引發討論。鄧凱勛在臉書連發兩文表示，全世界都驚呆了，春秋不是中國史，不然是哪國歷史？？鍾佳濱在立法院竟然說出「春秋不是中國」，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？

他說，綠營每天喊著抗中保台，去澳門上酒店的上酒店、買淘寶貨的買淘寶貨，甚至連舉例都要用中國歷史但又引喻失義，這些人到底想怎樣令人看不懂。

政客爽粉專也開酸，鍾佳濱怒在國會認真講解成語「欲蓋彌彰」，「聽完這段數來寶，突然覺得頭腦就靈光了很多，每次考試都考一百分。」

