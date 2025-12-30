鍾佳濱嗆鄭麗文：不歸中國管就叫挑釁？這種邏輯才是真正的問題

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中共東部戰區昨日突襲對台發動名為「正義使命-2025」軍演，但國民黨主席鄭麗文接受廣播專訪卻將矛頭指向總統賴清德，批評其挑釁對立把路走絕，連累台灣2300萬人。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（30）日嚴正反擊，社會上長期存在一種錯誤認知，彷彿只要台灣表達「不歸中國管」，就會被視為挑釁，這樣的想法本身就值得檢討。

鄭麗文昨日接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，賴清德把自己的路給走絕了，她一直希望把他喚醒回頭，但是賴總統一直鐵了心，就是要把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事情。

民進黨立院黨團今日針對輿情進行回應，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，台灣社會似乎普遍被灌輸一種觀念，只要說出台灣不屬於中國，就會被認定是在挑釁對岸，但他質疑，「不歸你管，難道就是挑釁嗎？」他強調，這樣的邏輯若成立，反而讓台灣在面對未來時陷入無路可走的困境。

他進一步指出，兩岸若要有任何交流，前提應該是彼此尊重。無論是政黨往來或民間互動，都必須建立在彼此尊重之上。他也提到，若以「同為中國」為由，要求台灣必須服從中國，那樣的前提本身就難以被台灣社會接受。

鍾佳濱最後也開酸，鄭麗文若想去中國見習近平主席，也是希望對方尊重國民黨，不然，難不成共產黨說「既然都叫中國，所以國民黨也歸共產黨管」，他認為，這是不可能接受的。

