鍾佳濱嗆「僱傭兵才看酬勞去打仗」 輿論炸鍋：做功德？

綠營杯葛國軍加薪，鍾佳濱(右)甚至喊出「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，引發輿論炸鍋反彈。（合成圖／資料照）

總預算卡關，藍營喊話政院通過軍人加薪等修法，立院將立刻審總預算，綠委黨團幹事長鍾佳濱反嗆「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」。外界紛紛痛批民進黨慣老闆壓榨心態，還要情緒勒索「做功德」，甚至制度性虐待，這樣的部隊要如何在真正危機來臨時挺身而出？

鍾佳濱今30日強調，一個部隊、一個軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，只有僱傭兵才是看酬勞去打仗。

新黨台北市議員侯漢廷質疑，鍾佳濱說保衛國家不是看薪水，不談薪水，談感情嗎？做功德嗎？國軍弟兄也是人，要養家活口，要付房貸、奶粉錢。民進黨高官領著幾十萬高薪，卻叫基層士兵「吸空氣、喝西北風」去抗中保台？這是什麼「慣老闆」的壓榨？你民進黨子弟怎麼不去從軍？為什麼民進黨給美國人錢買軍火給得這麼大方，給自己人錢加薪就這麼吝嗇？「​先把軍人加薪依法編列預算再說啦！」

廣告 廣告

國民黨前發言人楊智伃指出，今天爆出海軍124艦隊巡防艦「承德艦」基層士兵集體陳情，指控艦長、副艦長、輔導長涉及職場霸凌、雙重標準、官官相護。辱罵下屬被合理化成「口頭禪」、拒絕道歉，軍官帶酒上船被輕輕放下，士兵卻遭到重罰。投訴之後不是調查真相，竟是要求「不要把事情鬧到網路上，讓外界看笑話」。如果循正常管道真的有用，基層弟兄為什麼還要冒著風險，把陳情書PO上網求助？

楊智伃強調，「只有僱傭兵才看酬勞打仗」，這不是失言，這是心態問題，民進黨長年把抗中保台當作選舉籌碼、把國軍當牛馬，儼然就是慣老闆心態。這就是典型的要馬兒跑、卻不讓馬兒吃草，還要情緒勒索，甚至制度性虐待。當下屬對制度失去信任、對長官只剩恐懼與壓抑。請問這樣的部隊，要如何在真正的危機來臨時，挺身而出？真正的國防實力，從來不是靠情緒勒索、打壓基層堆出來的！

14萬追蹤的粉專「政客爽」直酸：「建議綠委都不要領薪水，一起做功德！」網友嘲諷「要不要乾脆說：『貪婪的人上班才會要求領薪水』？」

【看原文連結】