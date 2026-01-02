鍾佳濱大翻車！護航管碧玲轟「認知作戰」網全炸鍋

解放軍日前環台軍演，海委會主委管碧玲以及海巡官員竟在高雄辦餐會，引發議論；然而，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱卻痛斥這是認知作戰，再度引發網友不滿，怒轟「這什麼爛政府，對你不滿都是認知作戰是吧」。

大陸圍台軍演去年12月31日才宣布結束，卻傳出管碧玲當天晚間與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿。（圖/資料照）

大陸圍台軍演去年12月31日才宣布結束，卻傳出管碧玲當天晚間與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿，有人大酸「前方吃緊，後方緊吃」，簡直把對岸近身威脅當笑話。而管碧玲昨天（1日）也在臉書回應「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」、「造成媒體負面形象，深感抱歉」。

廣告 廣告

網友留言。（圖取自批踢踢）

然而，鍾佳濱卻表示，「前方吃緊、後方緊吃」是1940年代，國民黨軍在中國大陸被共軍追趕，節節敗退的情況，講的是國民黨的腐化，這種用語根本不是現在社會或年輕朋友所熟悉的，因此媒體稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑又是一個認知作戰。

鍾佳濱痛批是認知作戰，引發爭議。（圖/資料照）

此話一出，立即引發網友熱議，批踢踢網友表示「什麼都認知作戰…這四個字真好用」、「完全是亡國前兆，敵軍在侵門踏戶，高官醉生夢死」、「說得沒說！民進黨腐化追上1940的國民黨」、「所以民進黨認為自己只要比1940年代的國民黨好就夠了」、「賴皮引戰前線停休，長官爽吃大餐，嘻嘻」、「笑死這什麼爛政府，對你不滿都是認知作戰是吧」。

另有網友表示，「反觀父親節跟家人吃個稀飯就下台的」。網友所指的是2009年莫拉克風災，時任行政院秘書長薛香川陪同近百歲丈人吃晚飯過父親節，次日一早便趕赴災區勘災。當時的民進黨幾乎是傾全黨之力群起圍剿，薛最後被迫請辭下台才平息爭議。

延伸閱讀

1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點

南投1/8大停水！ 近4.5萬戶23小時面臨無水可用

臺中醫院喜迎元旦雙寶！印尼籍一家三口皆國定假日出生