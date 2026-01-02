鍾佳濱建議柯文哲「跟民進黨走近一點」 曝人工生殖法版本「藍跟白最遠」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（2）日下午拜會民進黨立院黨團，幫助黨內立委陳昭姿推動代理孕母入法。會後，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，目前《人工生殖法》版本與民眾黨最遠的是國民黨，「建議柯主席跟民進黨走近一點，可能你們的案子能必較快通過。」

鍾佳濱指出，其實在《人工生殖法》最嚴格的是國民黨團版本，最開放的是民眾黨團版本，民進黨其實是走比較中道的立場。（許詠晴攝）

陳昭姿進入立院後積極推動代理孕母入法，但行政院12月11日提出的院本《人工生殖法》，卻將代理孕母脫鉤處理，而陳昭姿如今也面臨白委「兩年條款」即將卸任，柯文哲為此今日拜會民進黨團，並在會後召開記者會，包括民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、柯文哲、陳昭姿等人出席。

柯文哲率先說明，推動人工生殖法是陳昭姿當立委最大的期望，他去坐牢坐一年，出來也忙著官司，直到上禮拜才言詞辯論結束，所以這禮拜就出來幫忙。他認為「沒有爭議的可以先處理。」

陳昭姿表示，第一個做代孕的國家是英國，大概做了 40 年，其他先進國家也有做30多年，這些經驗都是台灣可以參考的，現在台灣只有少數經濟能力的人能負擔，他們必須到國外做，一趟費用都是好幾百萬，對許多台灣民眾來說也是財力上的差別對待。

陳昭姿強調，大家擔心的部分都可以討論，今天柯文哲特地帶她來拜會民進黨團，就是希望能跟執政黨立委好好討論，只要有疑慮的地方，他們都願意用最嚴格的方式處理，事實上目前民眾黨推出的版本，大概也是世界上最嚴格的，但如果大家還有擔心可以繼續討論。

鍾佳濱回應，其實在《人工生殖法》最嚴格的是國民黨團版本，最開放的是民眾黨團版本，民進黨其實是走比較中道的立場，介於國民黨跟民眾黨之間，未來如果三個黨團對案子都能務實討論，相信就能如柯文哲所說「沒有爭議的先處理」。

鍾佳濱也說，建議柯主席「其實未來民眾黨黨團可以跟民進黨走近一點，可能你們的案子可以比較快通過」，以人工生殖法版本來說，現在國民黨團版本跟民眾黨是最遠的，希望未來民眾黨能有更多機會跟民進黨合作。

此外，媒體也問到，柯文哲未來是否還會跟民進黨合作？柯文哲笑而不語。不過，柯建銘說「你現在沒有看出來嗎？」

