鍾佳濱稱傭兵才看錢 徐巧芯怒批：要國軍做功德？

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯指出，台灣志願役士兵月薪僅約3、4萬元，國民黨團提案每月加薪1.5萬元，民進黨卻反應激烈，彷彿被「挖了祖墳」般反對。她質疑，總統賴清德與行政院長卓榮泰不願為國軍調整待遇，導致鍾佳濱為了護航而失言。徐巧芯諷刺，這宛如當年賴清德稱照服員低薪是「做功德」的惡化版，難道軍人出生入死也只能當作做功德。

民進黨立委鍾佳濱。（圖／中天新聞）

針對鍾佳濱的「傭兵論」，徐巧芯反駁表示，真正的僱傭兵年薪行情至少9萬美元起跳，依據危險程度與專業技能，數十萬美元者大有人在，換算台幣月薪至少23萬元以上。她批評鍾佳濱缺乏常識，不但說幹話還羞辱國軍，並質問若國防部長顧立雄聽到此番言論，心中會作何感想。

徐巧芯強調，近期解放軍持續在台海周邊演習，國軍弟兄是真正拿命在拚搏。她呼籲，在軍人辛苦反制共軍軍演的同時，政府應思考若無這些放棄自由的軍人，國家將如何守護。徐巧芯認為，支持軍人擁有合理合法的薪水，要求政府依法執政並做軍人的後盾，才是支持國防的最佳方式。

