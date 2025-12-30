鍾佳濱稱只有傭兵看酬勞打仗 徐巧芯批「口不擇言」：向國軍道歉

總預算案陷入僵局，藍委羅智強要求行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障及執行停砍年金，就立刻審查總預算，綠委鍾佳濱則說，軍隊保衛國家的能力取決於軍人素質與武器是否精良，只有僱傭兵才會看著酬勞去打仗。藍委徐巧芯痛批鍾佳濱口不擇言，應向國軍道歉。

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰不幫國軍加薪，鍾佳濱大概也不知道該如何護航了，於是口不擇言，說什麼「只有僱傭兵才會為錢打仗」，就當年賴清德叫照服員低薪就當作功德的惡化版，連出生入死，也當做功德嗎？不知道這話聽在國防部長顧立雄耳裡，會是什麼滋味，要做功德，也應該是部長先做，還是乾脆明年國防部人事費都刪一刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢。

徐巧芯批評鍾佳濱說X話、沒常識，她並指出，真正的僱傭兵年薪行情起碼9萬美元，根據危險與專業，數十萬美元大有人在，換算成台幣月薪，那是至少23萬元以上，我們的志願役士兵，月薪三、四萬元，我們一個月幫加1.5萬元，怎麼就像挖了民進黨祖墳一樣地反對？

鍾佳濱。（圖／中天新聞）

徐巧芯質疑，賴清德口口聲聲說要對軍人好一點，如今解放軍又在台海演習，國軍弟兄是真的拿命在拚，鍾佳濱真的不必為了瞎護航，自取其辱，也羞辱國軍。在國軍弟兄辛苦反制共軍軍演的同時，我們也應該思考，如果沒有這些為了國人出生入死放棄自由的軍人們，我們如何守護國家？支持軍人擁有一份合理、合法的薪水，要求政府依法執政，做軍人弟兄最大的後盾，就是支持國防的最佳方式。

鍾佳濱稱「只有僱傭兵才看酬勞打仗」。（資料圖／中天新聞）

鍾佳濱則說，自己表明支持提升國軍待遇，偏偏藍營側翼忙著當內應，扭曲他和總統的原話，斷章取義成完全相反的詮釋，提升中共氣焰、打擊國軍士氣、削弱人民信心。他強調，備戰才能防止戰爭、團結才能抵抗分化，唯有正視敵人威脅，努力讓台灣變強，中國大陸才會感到害怕，「因此我要感謝所有國軍弟兄姊妹們的辛勞，以及所有嚴肅看待軍演的人民，國家因你而強大。」

