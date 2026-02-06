鍾佳濱稱春秋時代沒有中國 Cheap：17世紀以前台灣叫大員

立法院1月30日舉行最後一次院會，民進黨立委鍾佳濱上台發言時竟語出驚人表示「春秋時代沒有中國，叫做周國」，引發關注。百萬網紅Cheap笑稱，黨在推「抗中保台」，只好「開除祖先」，但用同樣的標準回過頭看，台灣也會消失，因為17世紀以前的台灣不叫做台灣，叫做大員、高砂等。

鍾佳濱1月30日在立院發言時慷慨激昂地表示春秋時代沒有中國，叫做周國、周王國，接著說「那時候魯國隔壁有個國家……」。

對此，百萬網紅Cheap笑稱，黨在推「抗中保台」時，最尷尬的處境是，拜媽祖、關公、用的國字、講的話、過的新年，全都是中國來的！為了修補這個bug，只好「開除祖先」，把這些文化從政治中強行剝離。黨會說：誰跟你中國人，媽祖是宋國人、關公是漢國人，這不叫中文，這是漢字，過年是漢文化的一部分，為了抗中，不惜把媽祖、孔子踢出中國。

Cheap諷刺，用同樣的標準回過頭看，台灣也會消失，因為17世紀以前的台灣不叫做台灣，叫做大員、高砂等。

Cheap也以西方歷史為例，貝多芬出生時根本沒有德國，他是「科隆選侯國」人，但現在德國人把他當德國之光，每年都在紀念他。蕭邦更不用說，他出生的時候，地圖上根本沒波蘭這國家。達文西出生時，義大利還沒統一，文藝復興時代也沒義大利。

