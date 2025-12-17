鍾佳濱籲恢復憲法法庭 王世堅：協商解僵局

面對政院對《財劃法》擬以不副署反制，民眾黨日前召開記者會，喊話全國人民請一起抵抗民主進步黨的毀憲行為。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，讓在野黨炸鍋。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱17日表示，不副署是一個手煞車，並認為化解僵局的解方，即是讓憲法法庭盡速恢復運作、院版《財劃法》付委審查；但綠委王世堅直言不贊成不副署，身為執政黨就是要萬事隱忍，用協商化解衝突。

鍾佳濱昨強調，如果要化解目前的僵局，首先要恢復憲法法庭，且如果立法院多數認為《財劃法》相當重要，就該光明正大接受院版《財劃法》付委審查，不副署的「手煞車」只能維持車子不墜崖，但車子能不能恢復常態行駛，有賴掌握國會多數的藍白智慧。

卓榮泰宣布「不副署」後，不僅藍白陣營怒批卓是「太上皇」，連曾是民進黨新潮流派系大老的林濁水也批卓的作法，阻擋總統履行公布憲法義務，形同「太上總統」。但總統府資政謝長廷昨則力挺昔日子弟兵卓榮泰。

謝長廷在臉書強調立法院可以提倒閣，讓卓下台，總統也可以隨時撤換卓，這在日本內閣制的國家是常有現象，也是朝野制衡的設計，「怎麼說是太上皇呢？那我不就升級為『無上皇』了？」

謝長廷認為，可以把憲法視為「要隨著憲政運作而成長」的有機體，既然當初修憲保留副署規定，就是有意留下保護人民權利、維護民主體制的設計，在野陣營強行解釋成「修憲時疏忽、忘了刪掉的贅文」，是把憲法和修憲先進當成笑柄。

民進黨立委上周與賴清德總統便當會，傳出黨團總召柯建銘認為閣揆沒有不副署的空間；中常委王世堅昨受訪表示他個人也不認同不副署，執政要抓大放小，如果都往小處著眼、意氣之爭，會犯了「看到針孔沒看到蹦康（山洞）」的毛病。

他說，即便在野黨很野蠻不講理，但身為執政黨就是要萬事隱忍，用協商盡量化解衝突，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順，不必那麼急促，「take it easy」。