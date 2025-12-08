鍾佳濱考察屏北地區運動設施 盼打造共享式運動產業設施基地

鍾佳濱（中）率立法院財委會與行政院跨部會考察屏北地區運動設施。

▲鍾佳濱（中）率立法院財委會與行政院跨部會考察屏北地區運動設施。

屏北高中新設體育班爭取新建校舍及體育設施，立委鍾佳濱八日率立法院財委會與行政院跨部會進行考察，決請相關部會整合需求，打造共享式運動產業設施基地，以擴大效益。

屏北高中為配合屏東縣體育人才發展，將於一一五學年度開始招收體育班，預計一一七學年度達到三班完整規模。

校長林照庭指出，學校興建時的教室空間規劃已達飽和，現有空間不足，需新建校舍以符合教學需求；而新成立的體育班將以足球、籃球、田徑為重點發展項目，不過現有足球場地老化、排水不良及設施不足，影響學生練習效果，因此申請整建。

廣告 廣告

針對屏北地區運動及健康設施不足問題，里港鄉長徐國銘陳請屏北高中設置運動健康活化館；鹽埔鄉長呂家萱希望下課時段開放屏北高中游泳池供鄉親使用。

對於地方需求，鍾佳濱表示，全國六十五間的運動中心多集中在都會地區，非都會地區的運動設施相對稀少，但非都地區空間廣闊，例如職棒中信兄弟在鹽埔鄉就設有春訓基地；而不論職業運動員或是年長者，皆有復健需求，建議相關部會將鄉公所意見及不同人口的需求整合，納入非都會地區的運動設施建設中，打造共享式運動產業設施基地，兼顧職業運動與全民健康。

鍾佳濱並要求相關部會針對運動設施建設要有配套措施且一次到位，避免投資浪費。