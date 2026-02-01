即時中心／温芸萱報導

自2016年當選立法委員以來，民進黨立委鍾佳濱在國會問政已屆十年。為了讓更多民眾了解立法院第一線的實際運作與政治工作的真實面貌，鍾佳濱親自執筆，完成新書《政治可以很輕鬆》，書中記錄立法院推動法案的歷程、為地方需求發聲的心境，以及政策發想與實踐的過程。昨日，鍾佳濱在屏東「讀者城市」舉辦新書分享會，吸引學術界、農業界、商界與地方人士出席，現場座位幾近滿席，氣氛熱絡。

問政十年成書 盼讓政治更貼近大眾

鍾佳濱表示，書名《政治可以很輕鬆》正是這本書的核心定位，希望以「輕鬆易讀、隨時可讀」的方式，整理過去十年問政期間留下的隨手筆記。他坦言，若書籍過於厚重、嚴肅，反而容易被束之高閣，「沒有人閱讀的書，就失去了存在的意義。」因此選擇用貼近生活的語言，讓讀者能在任何時間、任何地點翻閱。

廣告 廣告

快新聞／鍾佳濱親自執筆！十年問政心得結集成書《政治可以很輕鬆》

鍾佳濱在屏東「讀者城市」舉辦新書《政治可以很輕鬆》分享會。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

伍麗華推薦 內容深入卻不艱澀

共同推薦人立委伍麗華因行程因素，透過電話為活動致詞。她指出，鍾佳濱長期關注偏鄉與原民教育議題，對各項公共政策皆有深入涉獵，問政範圍相當多元。她也分享，書中將艱深的政治議題轉化為容易理解的文字，「隨時翻開都能讀」，甚至連柯總召都在一個晚上讀完，足見其可讀性。

從關心他人到行動實踐 政治讓人更柔軟

談及政治工作的轉變，鍾佳濱形容，政治讓他變得更柔軟。他說，「從關心別人、看見問題、運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治。」書中也記錄他在處理法案、選民服務與地方建設時，如何將「看見他人需求」的初心，轉化為實際改變社會的行動。

鍾佳濱也回應出書的時間點，指出問政十年正好是一個承先啟後的紀錄時刻，並非為了選舉，而是提醒自己把握當下、及時留下紀錄。現場亦有來自酪農業、畜牧業、永續循環產業及青年創業界的代表，對鍾佳濱長期問政表現給予高度肯定。

快新聞／鍾佳濱親自執筆！十年問政心得結集成書《政治可以很輕鬆》

新書分享會，吸引學術界、農業界、商界與地方人士出席，現場座位幾近滿席，氣氛熱絡。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

動漫風看板吸睛 「沖咖啡，沖出一本書」

對於政治的理解，鍾佳濱也在宣傳影片中提出他的詮釋「政治上或許沒有永遠的朋友，但也不該有永遠的敵人。」即便立場不同，歷經激烈討論後，仍能坐下來喝杯咖啡，維持理性對話與溫暖互動。

此外，屏東市區近日也出現一面風格獨特的動漫風看板，鮮明的漫畫人物搭配狀聲詞與標語「沖咖啡，沖出一本書」，引發不少民眾駐足好奇「是在為誰加油？」原來，這正是鍾佳濱為宣傳新書《政治可以很輕鬆》所推出的創意企劃，成功為地方增添話題。

快新聞／鍾佳濱親自執筆！十年問政心得結集成書《政治可以很輕鬆》

鍾佳濱在屏東「讀者城市」舉辦新書《政治可以很輕鬆》分享會。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

原文出處：快新聞／鍾佳濱親自執筆！十年問政心得結集成書《政治可以很輕鬆》

更多民視新聞報導

酒駕又闖禍！宜蘭男自撞電箱送醫 300多戶一度停電

「辱華」成中國新民族主義！微博怒譙《我英》聯動《柯南》 觸發敏感神經

黃國昌今昔政治立場大轉變 汪浩感嘆「1件事」

