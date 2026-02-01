鍾佳濱語出驚人！「春秋時代沒有中國」藍青年一句話狠打臉

立法院1月30日舉行最後一次院會，民進黨立委鍾佳濱上台發言時竟語出驚人表示「春秋時代沒有中國，叫做周國」，引發討論。對此，國民黨前發言人鄧凱勛表示，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？

民進黨立委鍾佳濱。（圖/資料照）

鍾佳濱1月30日在立院發言時慷慨激昂地表示春秋時代沒有中國，叫做周國、周王國，接著說「那時候魯國啊，隔壁有個國家……」。

鍾佳濱此番說法，立即引發網友討論，鄧凱勛隨即在臉書發文表示，「全世界都驚呆了，春秋不是中國史，不然是哪國歷史？鍾佳濱繼上次指桑罵槐，笑賴清德不敢跟高市早苗一樣，賭上政治生命接受民意檢驗後，又一力作」。

鍾佳濱稱「春秋時代沒有中國」，鄧凱勛表示全世界都驚呆了。（圖取自鄧凱勛臉書）

而鄧凱勛昨天（1/31日）又再度在臉書發文痛批，鍾佳濱在立法院竟然說出「春秋不是中國」，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？「每天喊著抗中保台，去澳門上酒店的酒店、買淘寶貨的買淘寶貨，甚至連舉例都要用中國歷史但又引喻失義，這些人到底想怎樣我真的看不懂」。

