鍾佳濱護航管碧玲對比薛香川 網友炸鍋：見證綠能你不能

解放軍2025年底發動「正義使命」圍台大演習，結果爆出演習12月31日當天海委會主委管碧玲與海巡官員南下高雄餐敘，引發議論；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱還護航，批評外界是認知作戰。對此，臉書粉專「政客爽」指出，鍾佳濱再度大翻車，同時質疑，管碧玲不用下台？

管碧玲。(圖/中天新聞)

吃大餐消息曝光後，管碧玲曾回應提出「未斷然取消惜別餐會」的7點理由，並強調「有任何批評，都虛心接受」；鍾佳濱則護航管碧玲稱，媒體報導有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑又是一個認知作戰。

粉專「政客爽」2日貼文寫道，鍾佳濱又又又翻車了，管碧玲自己承認就是有去吃飯啊。

粉專「政客爽」痛批，按照國民黨以前八八風災，薛香川父親節下班時間跟爸爸吃飯，結果被罵到下台的標準，這不用下台？

鍾佳濱。(圖/中天新聞)

2009年八八風災，時任行政院祕書長的薛香川，陪同近百歲丈人吃晚飯過父親節，次日一早便趕赴災區勘災。結果當時的民進黨幾乎傾全黨之力群起圍剿，薛香川最後被迫請辭下台。

網友也紛紛留言，「薛香川：難道我當年也被認知作戰了」、「這些無恥官員，不會管你民眾觀感，只要臉皮夠厚，風頭過了，依舊吃香喝辣！」、「嗆批評者是認知作戰的人，自己才是個混蛋！」、「再次見證綠能你不能」、「負責，虛心接受，官還是照做，沒人下台」、「比照薛香川同樣的作法就好，其餘就不用多說」、「吃飯比國家重要？是怕這餐以後沒得吃了嗎？ 愛國家之前要先愛自己的概念」、「雙標無下限」、「在野時說執政的不要臉無恥，現在執政了又說不一樣了，真的人不要臉天下無敵」。

