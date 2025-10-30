鍾佳濱質疑爆料內容來自狗仔 黃國昌嗆：真正用狗仔的是裴偉

民眾黨團總召黃國昌。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌上午舉行「新潮流大老撐腰 違法驗收資安破口」記者會，指控「大同醫護」取得資安院標案過程有瑕疵，大同醫護出具不實證明文件、違約使用中國製資通設備矇騙驗收，但資安院仍違法完成驗收。對於此指控，民進黨團幹事長鍾佳濱質疑來源是不是狗仔，黃國昌回嗆，「真的在用狗仔的是你們潘孟安的好兄弟裴偉所率領的的精鏡傳媒！」

黃國昌回應，「鍾佳濱，民進黨現在是不敢面對自己的弊案，要移轉問題的焦點，連這種無恥的話都說得出來！」 對鍾佳濱來講，鍾反映的就是民進黨的心態，「誰敢揭弊，我就處理你」。

廣告 廣告

黃國昌表示，他告訴鍾佳濱，「真的在用狗仔的是你們潘孟安的好兄弟裴偉所率領的的精鏡傳媒」，如果鍾佳濱這麼痛恨狗仔的話，該做的事情是什麼？趕快跟總統府秘書長潘孟安、賴清德總統講，離裴偉遠一點。

【看原文連結】

更多自由時報報導

分析黃國昌不敢說明養狗仔等3大事實 黃帝穎：最重10年徒刑

謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦

防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議

世界大賽》首局震撼道奇塞揚強投！ 藍鳥關鍵G5背靠背開轟寫稀有紀錄

