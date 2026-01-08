鍾佳濱酸爆黃國昌！一句「沒人吃冷的」打臉熱騰騰午餐政見：顯然對地方不了解

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(1/8)表示，之前還有人說要讓學童吃熱的營養午餐，但這幾十年來，學校不曾供應過冷的，顯然是對地方事務不了解，也對執行狀況不清楚。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，資料照，吳家豪攝

喊話參選新北市長的民眾黨立委黃國昌上月於新北舉辦應援活動時說，要讓小朋友可以吃到熱騰騰的營養午餐，，並說新北市民給了國民黨16年，這次要拜託給他4年，自己會全力以赴。

鍾佳濱上午在立院被問到，因為在野黨提出的《財劃法》修法，讓地方縣市財力大洗牌一事，他回應，任何遊戲規則的改變，都會改變參賽者競賽優劣勢，這是無庸置疑的，想像一下，如果籃球比賽的規則改變，個子高的人不能在籃下，那是不是矮的人就佔了便宜呢？

鍾佳濱說，過去大家過度把焦點關注在怎麼樣的規則，導致誰分配較多或少，其實背後核心的問題是，分配多少，跟要做的事情夠不夠用？重點是中央或地方，各自該做的事情，有沒有辦法透過合理的財政分配，湊到對應的財源能夠有效的去執行。

鍾佳濱話鋒一轉表示，前不久，有人說要讓每一個學童吃熱的營養午餐。但這幾十年來，學校不曾供應冷的營養午餐。但是為什麼會有跑出熱營養午餐政見？顯然是對地方政府所要做的執行的事務不夠了解，對於執行事務所需經費不夠清楚，對於經費來源要來自什麼樣的稅收、透過什麼樣的分配，沒有辦法理解。

鍾佳濱說，政院版的《財劃法》不見得完美。但至少是綜合過去中央跟地方的多年經驗，也徵詢過各地方政府。容納大家的意見，也值得立院審議。因此也要再次呼籲，中央、地方政府，及民意代表，共同來審酌政院版的《財劃法》。

