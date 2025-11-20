鍾佳濱酸藍白互贈禮物 ：盤子是盼仔、電燈泡代表無關痛癢第三人

民眾黨主席黃國昌（左）19日贈送給國民黨主席鄭麗文（右）一個水泥製作當基底的燈飾，代表藍白共同點亮台灣。（黃世麒攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日見面，鄭送有藍白鵲鳥的彩瓷圓盤，象徵「藍白共行」；黃則致贈以水泥製作的鎢絲燈，代表希望跟國民黨共同為台灣點亮一盞燈。但民進黨發言人卓冠廷酸說「有燈才能關」，而民進黨團幹事長鍾佳濱20日也諷刺，盤子就是台語的「盼仔」，電燈泡則是指無關痛癢第三人。

針對鄭麗文昨與台北市議員汪志冰稱都是國大代表、賴總統當時只是「小透明」等，鍾佳濱20日上午於立院受訪時回應，自己當時也是第三屆國大代表之一，但也不會這樣形容鄭麗文跟汪志冰，「一個人氣度從發言就可以看出。」

鍾佳濱指出，且若對於過去從政資歷來衡量現職，那比方說鄭麗文稱汪志冰過去是國代，如今是市議員，難道是暗中在奚落汪志冰嗎？說話要慎重注意，避免被外界過度解讀。

話鋒一轉，鍾佳濱提到，就像昨天藍白互相會面，藍送白盤子、白送藍電燈泡，兩方各自有解讀，但一般在南部民間來看，盤子就是台語的「盼仔（意指冤大頭）」，而電燈泡則是「無關痛癢第三人」。

鍾佳濱稱，且黃國昌昨稱「若新郎（註：黃國昌原話是稱男主角）不是自己，也不會扯後腿」，意思是若未來在新北市選舉，若藍白談好不是黃選新北市長，那黃不會扯後腿，但這話在外人耳中是「恐怖情人的隱藏版」，「好像新郎不是他，他就不會來婚禮鬧場嗎？」

鍾佳濱批評，黃國昌一方面像小草宣示「一大三不」，一指黃才是最大咖，三不則是不強求、不配合、不負責，這威脅姿態跟語氣很明顯，就是要正告鄭麗文，若未來不是由黃代表藍白選新北市長，儘管不會扯後腿，但也不會配合跟尊重，且暗示他自己才是最佳選擇，「這些談話在外界看起來有不同解讀，但各自尊重。」

