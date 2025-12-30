鍾佳濱「傭兵才看錢打仗」 網炸鍋：嫌現在當兵的人太多？

115年度中央政府總預算案持續卡關，綠委批評藍白阻擋國防預算，國民黨要求先幫軍人加薪再談總預算。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直指「只有僱傭兵才看酬勞打仗」，此言論引發網友砲轟，「他是不是嫌現在當兵的人太多了？」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／鍾佳濱臉書）

國民黨立院黨團書記長羅智強29日表示，總預算三把鑰匙都在賴清德總統手上，行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審總預算。

對此，鍾佳濱今天表示，過去這幾年來，從前總統蔡英文到賴清德，對於國軍弟兄姐妹們都非常重視，尤其是國防部長顧立雄被笑稱是「福利熊」，對於國軍待遇的提升非常重視。他指出，一個部隊、一個軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，只有僱傭兵才是看酬勞去打仗。

臉書政治粉專「政客爽」發文抨擊，志願役不是雇傭兵，加什麼薪水？作為賴政府執政下的國軍，就應該要有做功德的精神，有飯吃就不錯了。該粉專建議民進黨立委都先不要領薪水，畢竟當立委就是靠張嘴質詢就好了，不要把自己搞得像名嘴一樣。

臉書粉專留言也表示「執政黨從不做對黨沒利益的事 以黨意出發的執政黨」、「1.25兆的軍購就像被逼簽下不平等條約！」、「有錢軍購大撒幣，沒錢加薪顧軍人」、「他知道這樣講，大概得罪所有的官兵嗎，他是不是嫌現在當兵的人太多了？」、「那我建議總統/院長/立委/議員都是服務人民，那通通不要支付任何費用，這樣最好了。一切從爛綠做起」、「不得人心的執政黨」、「依照這個人的邏輯，志願役的不就是連錢都不用給了！因為是志願的嘛⋯⋯」。

