鍾佳濱「僱傭兵說」遭批再反駁 Cheap：精神分裂？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱日前發言，「只有僱傭兵才是看薪水打仗」，結果引發外界批評，鍾佳濱則認為是側翼造謠。對此，時常針砭時事的百萬網紅Cheap指出，鍾佳濱在立法院反對軍人加薪，卻說大家誤會他？這不是精神分裂嗎？

鍾佳濱。（圖/中天新聞）

網紅Cheap今（31）日貼文寫道，結果鍾佳濱自己打的逐字稿：「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，這不就是「自證其罪」，當大家國文是數學老師教的喔？

網紅Cheap指出，明明就是說重視薪水=僱傭兵= low、不愛國，鍾佳濱自己把證據貼出來，還說別人造謠？

國民黨團發圖。（圖/截自國民黨立院黨團臉書）

網紅Cheap表示，鍾佳濱原話的邏輯是這樣：「你們看重錢就是僱傭兵（先羞辱），因此我們肯定你們的付出，會給你們合理待遇（再摸頭）」。好像老闆跟你說：「只有貪婪的人才會整天想著薪水，但我還是很肯定你的努力啦，會盡量照顧你的」。

網紅Cheap認為，請問別人聽了會開心嗎？鍾佳濱既然覺得看酬勞打仗是僱傭兵的行為，後面要說要給合理待遇？不覺得矛盾嗎？

網紅Cheap直言，「最好笑的是，現在人家要修法給軍人加薪，你在立法院反對，然後說大家誤會你？這不是精神分裂嗎？幕僚到底在幹嘛啊？」

