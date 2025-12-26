鍾南山妻子李少芬入選「中國籃球名人堂」兩人因體育相識相戀

中國籃球協會官方25日公布了2025年中國籃球名人堂入堂名單，前男籃國手張錫山、孫軍，前女籃國手周懿嫻、李少芬，知名教練王非等人榜上有名。值得一提的是，李少芬還是中國防疫專家鍾南山的妻子。

綜合媒體報導，李少芬1936年生於廣東廣州，是新中國第一批女籃國手、第一批國家級運動健將。在上世紀五六十年代，她與隊友楊潔、周懿嫻共同將中國女籃帶至世界水平，並在1963年獲得了世界新興力量運動會的冠軍。那屆賽事，李少芬還光榮擔任了中國代表團的護旗手。

廣告 廣告

鍾南山當年在首屆全運會期間，常到李少芬所在的中國女籃訓練基地訓練，兩人由此相識相戀，並於1963年結婚。「那時候，他經常從北京大學醫學部，騎自行車到龍潭湖來找我，一來二去我們就熟絡了起來。」李少芬說。

1963年底新興力量運動會，領導對李少芬開玩笑說，如果女籃拿了冠軍，就可以結婚。幾天後，真的奪冠了，相戀8年的鍾南山與李少芬結婚了。「我們因為體育而結緣。」

更多世界日報報導

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬