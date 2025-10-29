鍾台文給鄭麗文的禮物

（圖／本報系資料照）

國民黨主席改選鄭麗文當選以後，不僅承認「我是中國人」的身分認同訊號，在回覆中共總書記習近平的賀電中，鄭麗文還重申「九二共識、反對台獨」的政治立場，這樣的做法也許讓大陸重新激發統一的希望，所以在川習會前夕，為了營造兩岸和平，接連發出對台和平的展望，相信看到「務實台獨工作者」賴清德總統一年多無望的執政以後，台灣人民應該有所感。

大陸首先是在10月26日，由新華社發表「鍾台文」署名文章〈台灣問題的由來和性質〉強調，只要認同兩岸一家人，即可恢復對話溝通。這篇文章被認為是要打破九二共識僵局，為國共對話、甚至兩岸政治對話鋪路。其次27日發表的新華社「鍾台文」署名文章〈兩岸關係發展和統一利好〉則是重申，北京和平統一的誠意，以及統一後台灣可以獲得的好處。

依照媒體的報導，「鍾台文」首先強調在政治層面說明，統一後，尊重台灣人生活方式，保障台灣人合法權益。其次在經濟層面，統一後的台灣，可以突破經濟發展瓶頸，分享國家發展紅利。第三，統一後，台灣財政盡可用之於民，盡享國家整體資源。第四，統一後，台灣人可以共用民族榮耀，共用大國尊嚴。第五，統一後，兩岸同胞將遠離戰爭風險，確保安居樂業。

以上5點幾乎涵括政治、經濟、社會、兩岸關係等各個層面，對民進黨來說，應該是一份具有全面性的統戰文件，他們也必然相信台灣人不可能接受，會批評威權政體與民主政體不相容。

相對的，賴清德總統從去年520就職以來，民生政策沒有一樣讓人民滿意，倒是台獨與兩岸政治玩得民心喪失，從新兩國論到賴17條祭出反共大法，最後結果導致對內兩次大罷免大挫敗。對外，則引來美國《時代》雜誌刊登華府智庫「國防重點」學者高德斯坦投書，點名中華民國總統賴清德是「魯莽的領導人」，引發台灣政學界的熱議。

賴清德是不是「魯莽的領導人」自有公評，但是他使用的幕僚絕對是青鳥型的年輕人，才會造成他的魯莽與執政困境，這應該是不爭的事實。一個領導者用的都是魯莽型的幕僚，他被美國人批評為「魯莽的領導人」，即使是背黑鍋，也不為過。

如今，鄭麗文勇於說出自己是中國人，承認九二共識、反對台獨，明明白白地做一個忠於憲法的國民黨主席，這不但受到台灣人民的歡迎，也受到大陸官方的尊重，大陸及時釋出對台和平發展的利多條件，應該是送給鄭麗文最好的禮物。（作者為台灣國際戰略學會理事長）