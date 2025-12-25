鍾嘉村出事後三地能源已跌破淨值 三地集團25日宣布二代鍾育霖正式接棒
三地集團今（25）日正式宣布大改組，全面啟動「專業化治理重組計畫」。創辦人鍾嘉村表示已完成階段性任務正式退休卸下集團經營職務，未來將經營重任交由第二代接班人鍾育霖接棒。（圖片來源／三地集團提供）
三地集團今（25）日正式宣布大改組，全面啟動「專業化治理重組計畫」。創辦人鍾嘉村表示已完成階段性任務正式退休卸下集團經營職務，未來將經營重任交由第二代接班人鍾育霖接棒，出任三地集團董事長，集團將全面導入專業經理人制度。
鍾嘉村出事後，三地能源已跌破淨值
三地集團目前有三家興櫃與上市櫃公司，分別是三地能源（6946）、三地開發（1438）、北基國際（8927），鍾育霖已擔任三地開發和北基加油站的董事長，在創辦人鍾嘉村出事後，三地能源股價持續下滑，24日收盤9.98元，已跌破淨值10.06元。
董事長鍾育霖表示，此次治理重組係因應全球產業環境快速變化與企業經營責任提升所做出的關鍵調整，以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，為打造三地集團下個十年大計，將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上，旗下各子公司深化公司治理、永續營運策略方向為核心職責，授權專業經理人團隊各自獨立運作，並藉由制度化管理與透明決策機制，強化各事業體長期競爭力與組織韌性，打造具備國際視野與永續經營能力的企業集團。
三地集團表示，為致力落實上市櫃公司治理標準的決心，此次同步進行組織架構簡化與專業分工，整合集團資源，將事業版圖劃分為五大核心體系，分別由具備豐富實務經驗的經理人團隊領軍，包括1.休閒流通體系：由南仁湖企業董事長鄭宜芳擔任，負責流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等各項OT、ROT、BOT事業。
集團分為5大事業群，頗有控股公司架構
2.不動產體系：整合所有建築與土地開發業務，由具備專業背景之總經理莊峻宇主理，專注於精緻住宅與智慧廠辦開發。
3.能源產業體系：由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，借重其電力能源專業，目前已布局太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務並拓展能源產業長期發展；4.油品事業體系：則由北基國際廖順慶總經理負責，致力於加油站通路轉型新能源補給站。
5.食品與生技業體系：乖乖股份有限公司之整體營運與品牌發展，將由總經理簡嘉鋒主責，持續強化產品策略、市場布局與營運效率；乖乖生技股份有限公司將國民品牌影響力延伸至機能性食品市場，建構從日常零食到專業保健的健康生態圈，為老字號品牌注入創新動能，開啟守護大眾健康的全新篇章。
三地聲明鍾嘉村個人涉案，和集團無關
在財務結構方面，三地集團亦同步推動資產優化策略與風險控管。董事長鍾育霖強調，集團透過階段性活化部分非核心土地資產，實現逾百億元之價值收益，並藉此積極調降財務槓桿、充實集團長期發展之資本實力。相關資金運用皆依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構因應市場波動與信用管制環境變化。
針對近期外界關注創辦人鍾嘉村之相關司法案件，三地集團亦同步對外說明，該等訴訟屬於鍾創辦人個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉。三地集團強調，未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。
除了三地集團董事長換人，轉投資的高雄汽車客運，負責人也從鍾嘉村換成鍾育霖。目前鍾嘉村仍是三地轉投資許多事業如大鵬灣觀光遊艇、普悠瑪客運、高旗旅行社等負責人，很有可能會陸續有接替人選出現。
