鍾嘉村戴電子腳鐐！晚間由兒子攙扶離開 地院曝交保理由

鍾嘉村被羈押2個多月，9號晚上終於交保，但健康不佳，得由兒子等人一路攙扶。（圖／TVBS）

涉及光電弊案的三地集團創辦人鍾嘉村，在被羈押兩個月後終於獲准交保。鍾嘉村於9日傍晚六點多繳納2.2億元保釋金後重獲自由，但因健康狀況欠佳，離開時需由兒子等人攙扶。高雄地院表示，考量其身體狀況並已繳交保釋金，准予停止羈押，但限制其出境出海，且必須配戴電子腳鐐8個月並定期拍照回傳。鍾嘉村涉嫌與能源公司合作，在屏東光電弊案中不法獲利3.5億元。

鍾嘉村被羈押2個多月，9號晚上終於交保，但健康不佳，得由兒子等人一路攙扶（圖／TVBS）

鍾嘉村交保後首度現身時，身穿藍白拖鞋，面無表情，需由兒子鍾育霖等兩人一路攙扶。鍾育霖表示父親身體狀況非常不好，患有三種癌症。委任律師周章欽進一步說明，鍾嘉村罹患肝癌、腎臟癌及膀胱癌，整體健康狀況堪憂，免疫系統正在急速下降，若再晚些時候可能會產生併發症。

廣告 廣告

高雄地院行政庭長李育信表示，為保全後續司法程序，除了交保外，法院還限制鍾嘉村出境出海8個月，並要求他配戴電子腳鐐8個月，且必須定期拍照回傳。這也是為何鍾嘉村離開時需邊走路邊拉褲管的原因。

前北檢檢察長周章清轉任律師，擔任鍾嘉村律師，並提及他的健康狀況及籌交保金過程。（圖／TVBS）

面對高達2.2億元的保釋金，鍾嘉村的家人花了兩天時間才籌措完成。周章欽透露，家屬在前一天晚上一直向親朋好友借錢，直到隔日上午11點左右才籌到足夠金額。最終由鍾育霖拿著匯款單前來辦理交保手續。

鍾嘉村2.2億元保釋金，國內司法史上排名第七，但卻是近年來金額最高。（圖／TVBS）

根據國內保釋金紀錄，鍾嘉村的2.2億元保釋金位居第七名，是近年來最高紀錄之一。位居前三名的分別是魏應充假油案的16.1億元，以及趙藤雄和朱國榮各超過5億元的保釋金。前總統蔡英文也於8日晚間發文強調，應不分藍綠強力肅貪，不容許不法牟利行為傷害經濟和國家。然而，天價保釋金能否有效杜絕弊案，仍有待觀察。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

2.2億保釋金！ 三地集團鍾嘉村「籌錢一夜」重獲自由

才哭窮！三地集團董座鐘嘉村「湊齊2.2億」 法院裁准交保

涉台鹽弊案一度落跑 陳啟昱600萬交保 裝「電子腳鐐」

北院維持柯文哲裁定 黃國昌酸北檢被打臉

