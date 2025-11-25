鍾回藍營奧援增 陳品安打硬仗

民進黨拍板徵召美女律師議員陳品安出馬挑戰苗栗縣長，陳品安期望用理性論政方式與鍾東錦展開一場君子之爭。（本報資料照片）

本屆苗栗縣長選戰，原擔任國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦，因堅持參選，遭時任國民黨主席朱立倫及黨中央依違紀參選予以停權處分，最後在時任縣長徐耀昌支持下勝選，如今鍾東錦恢復國民黨籍，並以藍軍唯一候選人身分爭取連任，來自黨部的奧援大增。對於民進黨而言，苗栗原本就是極艱困選區，面對藍軍早已定於一尊的大團結態勢，不少地方人士都很佩服陳品安接受徵召挑戰大位的勇氣，也盼她能夠提出令人耳目一新、接地氣的政見。

本屆苗栗縣長選戰基本上呈現三腳督局面，國民黨中央因堅持提名前水利會長謝福弘出戰，加上苗栗縣前縣長傅學鵬代表的新黃派，以及謝福弘背後由前縣長劉政鴻率領的劉派大結合，對鍾東錦採取肉搏戰，鍾東錦則在其主力的苗栗市、公館鄉等地區與謝來回衝殺，戰況激烈。最後在徐耀昌宣布退出國民黨、力挺鍾東錦之下，最終以12萬4603票，不僅大贏民進黨候選人徐定楨的9萬1260票，更大挫黃劉聯軍，讓謝福弘僅拿下3萬多票。

廣告 廣告

另一方面，民進黨由頭份市前市長徐定禎出戰，且黨中央直接進駐徐定禎競總操盤，選戰資源源源不絕，攻擊炮火猛烈，並直攻鍾東錦過往歷史。雖然徐定禎本人及擔任競總發言人的陳品安，並不認同黨中央的選戰策略，仍只能聽從黨中央的建議，結果在苗栗縣鄉親不喜抹黑攻擊的選戰模式下，聲勢一度看漲的徐定禎最後仍是吞敗。

鍾東錦當初被黨中央裁處停權3年後，月前已恢復黨籍，這次尋求縣長連任將以國民黨提名候選人參選，鍾東錦更在3年前當選後，隨即透過地方安排與劉政鴻達成和解，行政體系加上黨務系統歸一，得以集中火力朝連任之路邁進。