鍾小平喊幫站台 黃國昌：抹黑柯P何時道歉

▲鍾小平喊幫站台，民眾黨立委黃國昌反嗆：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.07）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前在廣播專訪上表示，台北市長蔣萬安可替民眾黨議員參選人站台，國民黨台北市議員鍾小平則說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台。不過，黃國昌今（7）日被問及此事時說，站台不站台是以後的事，還滿遙遠的，現在最重要的事情是鍾小平惡意抹黃、抹黑民眾黨前主席柯文哲，什麼時候要出來誠心公開道歉？這才是現在要處理的問題。

戴錫欽昨天接受廣播節目專訪表示，蔣萬安當然可以替民眾黨小雞站台，民眾黨議員沒有母雞，影響當然很大，在沒有母雞的情況之下，若願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫民眾黨站台。鍾小平對此表示，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安去幫白營站台，他們也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台，這就是藍白合具體表現。

民眾黨立院黨團今日舉行「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，會後媒體詢問是否會幫鍾小平站台，黃國昌表示，我想站不站台，那個是未來以後的事情，還蠻遙遠的，但是現在最重要的事情是什麼？現在最重要的事情是鍾小平，「你惡意抹黃、抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來誠心公開道歉，這才是現在要處理的問題。」

