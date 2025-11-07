鍾小平喊幫藍站台 黃國昌不領情反嗆：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？

針對鍾小平喊未來幫國民黨站台，民眾黨主席黃國昌今天（7日）表示，站台不站台是以後的事，重點是鍾什麼時候要公開道歉？（圖／林煒凱攝）

面對2026地方大選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前接受專訪時，被問到台北市長蔣萬安能不能替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽說當然可以，國民黨台北市議員鍾小平則說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台。對此，黃國昌今天（7日）受訪時說，站台不站台是以後的事，現在最重要的是鍾小平惡意抹黃、抹黑民眾黨前主席柯文哲，「什麼時候要出來誠心公開道歉？」

針對2026大選蔣萬安屆時能否替民眾黨小雞站台，戴錫欽昨接受專訪時表示，當然可以，若國民黨議員抗議，這是黨部主委要協調的，他要讓國民黨議員知道，藍白要合作要誠心，民眾黨議員在沒有母雞的情況之下，若願意表態支持蔣萬安，他們也沒有理由不幫民眾黨站台。

廣告 廣告

鍾小平則認為，戴錫欽提出藍白合概念，蔣萬安選市長連任時，幫民眾黨議員站台，他們支持，但既然要藍白合就該互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，他們也爭取黃國昌幫藍營站台，這就是藍白合具體表現。

對此，黃國昌今天在記者會上受訪時說，站台不站台，那是未來的事情。現在最重要的是，鍾小平惡意抹黃、抹黑柯文哲，什麼時候要出來誠心公開道歉？這才是現在要處理的問題。



回到原文

更多鏡報報導

酸蘇巧慧獲綠徵召選新北「不意外」 黃國昌喊參選立場不變：不會永遠等待

昨是今非！黃國昌昔喊「年金改革勢在必行」如今挺藍「停砍年金」 網友翻出過往言論打臉

控資安標案涉弊！洪奇昌3點聲明反駁喊告 黃國昌嗆：莫名其妙、歡迎來告