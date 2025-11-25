鍾小平喊黃國昌幫站台！陳智菡嗆：找「他」看你怕不怕

政治中心／綜合報導

明年將舉行九合一選舉，除了縣市長積極備戰之外，爭取議員席次也是各黨重要任務之一，過去曾批評過前民眾黨主席柯文哲的國民黨議員鍾小平近日表示要邀民眾黨主席黃國昌幫他站台，讓大批小草看傻眼，黃國昌也回應「鍾小平惡意抹黑和抹黃前主席柯文哲，什麼時候要道歉？」。昨天（24日）民眾黨立院黨團主任陳智菡接受資深媒體人黃光芹訪問時，針對此事也開酸「那我們請柯文哲幫你站台好不好？看你敢不敢啊，對不對？我們全部去，把你的場子變我們的場子，然後全部唯一支持吳怡萱這樣」。

陳智菡（左）接受資深媒體人黃光芹（右）訪問，提到鍾小平立刻開酸。（圖／翻攝自CNEWS匯流新聞網 YT）陳智菡接受資深媒體人黃光芹訪問時，談到明年大選藍白合作議題，她表示儘管是檯面上的共識，但陳智菡卻對於國民黨所謂的「禮讓」提出質疑，她說「很多國民黨都說我們禮讓，老實說我不覺得國民黨有禮讓，因為我們就只提一個了，除非你要說你提兩個，我少提一個，那就是禮讓，沒有問題，問題現在不是嘛」，陳智菡接著表示，聽到有國民黨參選人要求比民調，讓她感到相當不解，她認為民眾黨只提一個，若只讓國民黨自己去比，沒有必要，她強調「有件事要確定，如果你們要禮讓，除非你們是讓兩席，我們可能就覺得真的有禮讓」。

鍾小平喊話黃國昌幫站台！陳智菡嗆「找這一人」：把你的場子變我們的場子

陳智菡開嗆找柯文哲，看鍾小平怕不怕。（圖／民視新聞）

接著黃光芹問道「鍾小平也說要比民調...」，一聽到提起鍾小平，陳智菡立刻開嗆，提到先前鍾小平要黃國昌幫忙站台「我就說，不然國昌主席你這樣回，說那我們請柯文哲幫你站台好不好？看你敢不敢啊，對不對？我們全部去，把你的場子變我們的場子，然後全部唯一支持吳怡萱這樣」。黃國昌日前被問是否會幫鍾小平站台？是否擔心支持者無法諒解？黃國昌回應，離選舉、站台都還很遠，「現在最重要的是，鍾小平惡意抹黑、抹黃前主席柯文哲，什麼時候要道歉？這才是現在要討論的事」。

