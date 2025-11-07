鍾小平爭取他站台？黃國昌嗆先為惡意抹黃柯文哲公開道歉

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對2026選舉，再度考驗藍白之間的競合，引發外界關注。國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨表態，台北市長蔣萬安當然可以幫民眾黨「小雞」站台。國民黨台北市議員鍾小平昨說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，他也爭取民眾黨主席黃國昌幫站台。不過，黃國昌今（7日）開嗆，鍾小平惡意抹黑、抹黃前主席柯文哲，「什麼時候要出來澄清、公開道歉？」

鍾小平昨透過影片指出，戴錫欽提出「藍白合」概念，蔣萬安選市長連任時，幫民眾黨議員人選站台，我們是支持的，這就是藍白合的基本款，算是UNIQLO，最後總統2028就是Armani（亞曼尼），就要大合、水乳交融。他說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，他也爭取黃國昌「幫我站台」，這就是藍白合的具體表現。

廣告 廣告

黃國昌上午出席民眾黨團記者會，被問到怎麼看戴錫欽說蔣萬安可以幫白營小雞站台，鍾小平也邀他站台？是否擔心支持者不能諒解？黃國昌回應，站台不站台那是未來以後的事情，還滿遙遠的啦。

黃國昌說，現在最重要的事是什麼？「鍾小平，你惡意抹黃、抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來澄清、公開道歉？這才是現在要處理的問題。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

補充保費新制 王義川：為何沒繳費的中國人來台依親可用健保？這事沒解決都不用談！

恭喜蘇巧慧獲綠徵召選新北市長 黃國昌曝參選立場不變「不會永遠等待」