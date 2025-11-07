鍾小平邀幫忙站台 黃國昌不理：什麼時候為抹黃柯文哲出來道歉？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨（6）日接受廣播專訪，表示台北市長蔣萬安可以替民眾黨「小雞」站台，而國民黨台北市議員鍾小平透過影片說出，要爭取民眾黨主席黃國昌替國民黨站台。而黃國昌今（7）日則冷回，鍾小平惡意抹黃、抹黑柯文哲，什麼時候才要出來公開澄清道歉？

針對戴錫欽表態台北市長蔣萬安可以替民眾黨「小雞」站台，鍾小平透過影片回應，蔣萬安選市長連任，幫白營議員站台是支持的，並以服飾品牌來做形容，2026基本款、總統大選2028要藍白大合，「既然藍白合就要互相幫忙，也爭取黃國昌幫忙站台、幫我站台，就是藍白合具體表現。」

廣告 廣告

而針對鍾小平的言論，黃國昌今（7）日則冷回，站台不站台是未來的事還滿遙遠的，現在最重要的事情，鍾小平惡意抹黃、抹黑柯文哲，什麼時候才要出來公開澄清道歉？這才是現在要處理的問題。

原始連結







更多華視新聞報導

鍾小平稱「基於藍白合向柯文哲致歉」 陳佩琪怒嗆「不用了」：我再告一次

為了藍白合？郝龍斌切割鍾小平、游淑慧：造成民眾黨不滿要自己負責

疑切割游淑慧.鍾小平？ 郝龍斌：民眾黨不滿自己處理

