鍾小平邀站台 黃國昌：先為惡意抹黑柯文哲公開道歉

國民黨台北市議員鍾小平昨天表態，爭取民眾黨主席黃國昌幫他站台，不過鍾小平在京華城案不斷抨擊民眾黨前主席柯文哲，說柯收賄3至4億，更指控柯傳鹹濕簡訊騷擾女記者，讓白營支持者「小草」相當不滿。對此，黃國昌今（11/7）天回應，站台不站台是未來以後的事情，現在最重要就是鍾小平什麼時候才向柯文哲公開道歉，「這才是現在要處理的問題。」

國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨天表示，台北市長蔣萬安當然可以替民眾黨議員參選人站台，鍾小平趁機表態，既然藍白合就要互相幫忙，所以要爭取黃國昌幫他站台。

對於鍾小平邀站台，黃國昌回應，站台不站台是未來以後的事情，還滿遙遠，但現在最重要的事情是，鍾小平什麼時候才要針對惡意抹黃、抹黑柯文哲而公開道歉，「這才是現在要處理的問題。」

另一方面，普發現金預登記這週開跑，有民眾在社群平台發文，表示自己已經將一萬元拿來繳交民眾黨黨費，並聲稱要「氣死青鳥」，但被不少網友留言表示「會先笑死」。黃國昌說，這件事看不出來哪裡要笑死，但回歸普發現金，民進黨當初說這是窮台、賣台、中共同路人，結果現在180度華麗大轉身，說這是民進黨政府的德政，「無恥嘴臉讓人驚嘆。」

黃國昌指出，過去一年即使遭遇民進黨的抹黑跟追殺，但是民眾黨員人數不斷攀升，就算沒有普發1萬，黨員人數就已經不斷攀升了。

