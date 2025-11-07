鍾小平邀請幫站台 黃國昌嗆：惡意抹黑抹黃柯文哲什麼時候要道歉？
〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨台北市議長戴錫欽日前表示，台北市長蔣萬安當然可幫白營議員站台，過去曾批評過前民眾黨主席柯文哲的國民黨議員鍾小平則表示要邀民眾黨主席黃國昌幫他站台。對此，黃國昌反嗆，鍾小平惡意抹黑和抹黃前主席柯文哲，什麼時候要道歉？
戴錫欽日前指出，既然藍白要合作，民眾黨議員沒有母雞，對他們影響當然很大；他們如果願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫他們站台。鍾小平昨天則表示，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，他也要爭取黃國昌幫他站台，這就是藍白合具體表現。
黃國昌今天被媒體詢問是否會幫鍾小平站台？是否擔心支持者無法諒解？黃國昌回應，離選舉、站台都還很遠，現在最重要的是，鍾小平惡意抹黑、抹黃前主席柯文哲，什麼時候要道歉？這才是現在要討論的事。
