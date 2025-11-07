鍾小平響應藍白合 黃國昌怒：抹黑抹黃柯文哲何時道歉？

鍾小平指國民黨也可邀民眾黨立院黨團總召黃國昌站台。但遭黃國昌反嗆「抹黑抹黃柯文哲何時道歉？」（圖：臉書）

2026九合一選舉將至，藍白是否持續合作成為政治焦點。國民黨台北市議長戴錫欽最近表示，台北市長蔣萬安若為民眾黨議員站台沒有不行，也強調既然要談合作，就應該展現誠意。而國民黨議員鍾小平則稱國民黨也可邀民眾黨立院黨團總召黃國昌站台。但此說法沒有被黃國昌領情，他反嗆鍾小平「抹黑抹黃柯文哲何時道歉？」

鍾小平呼應戴錫欽的主張並表示，「藍白合」不應該只是口號，而是要有具體行動。他認為蔣萬安幫民眾黨「小雞」站台是誠意表現，同樣他也希望能邀請民眾黨主席黃國昌幫他站台，以實際合作展現藍白互助的精神。鍾小平強調，藍白若能在地方選戰中培養默契，未來在中央層級也能「水乳交融」，達到真正的聯盟效果。

不過，對於鍾小平的邀請黃國昌不太領情。他今天受訪嚴正回應「現在離選舉還早，最重要的是鍾小平什麼時候要為惡意抹黑、抹黃前主席柯文哲道歉？」他直言，政治合作應建立在相互尊重與誠信之上，若過去傷害尚未道歉，就談不上真正的合作。