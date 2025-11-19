鍾年晃：鄭黃會像求職大會 黃國昌「面試」後遭沉默以對
政治中心／林奇樺報導
國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌19日下午舉辦「鄭黃會」，雙方談及2026的地方大選時，鄭麗文提到，希望讓最強人當選，且在藍白合作過程中要良性競爭。對此，媒體人鍾年晃則比喻，這場會談對黃國昌來說就是求職大會，更說這場求職大會，「對方連講一句客套話都沒說」，並稱收獲或許就是互相換聯絡方式，可以建立溝通群組。
鍾年晃在三立談話節目《新台灣加油》中首先提到，雙方今天的服裝其實都不合宜，鄭麗文選擇穿裙裝，但當時因為前面沒有桌子，加上還有很多攝影機，她怕走光，所以呈現不自在的姿勢，而黃國昌則是坐下時，因為選擇的襪子太短，導致露出了腿部。
鍾年晃接著以個人經驗形容此次會面，他將現場比喻為「黃國昌的求職大會」，並表示自己能理解對方心情。他回憶，當年即將退伍時，因需要找工作而不斷寄出履歷表，並認為此情況與黃國昌如今的心境類似。
鍾年晃以比喻方式說，黃國昌今天等於「直接與CEO鄭麗文面試」，以今日近一個半小時的會面結果來看，並未看到實質進展，而雙方在結束後也未出現一般求職面試常見的「回去等通知」客套語，認為黃國昌此次的求職失敗了。
他提到，自己在聽完鄭麗文與黃國昌的致詞後，認為內容缺乏重點，「聽君一席話，如聽一席廢話」，因此也肯定節目製作人仍能在直播時完成標題製作。鍾年晃形容，本次會面沒有具體結論，反而可能是最好的安排。
鍾年晃也指出，兩黨參與者多半過去互動不多，這次會面可視為建立初步聯繫的機會。他笑稱，若雙方因此交換聯絡方式、建立群組，至少日後可以保持溝通，但也提醒黃國昌和周榆修留意，不要把罵鄭麗文的話傳到共同群組，以免造成尷尬。
