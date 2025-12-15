即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委邱議瑩昨（14）日於前鎮區第五度舉行辦「傾聽共贏座談會」，與鄉親正面交流，分享城市願景，活動湧入近千名民眾；而資深媒體人鍾年晃、立法院榮譽顧問陳柏惟也親自到場表達相挺之意，強調她是最能接棒現任市長陳其邁的人選。





鍾年晃在現場爆料過往趣事，笑說邱議瑩與陳其邁交情深厚，不只在立院共事多年，私下互動也相當密切，甚至會在邱議瑩生日時相約唱歌。

快新聞／鍾年晃、陳柏惟挺「她」競選高雄市長 原因全說了

資深媒體人鍾年晃致詞。（圖／邱議瑩辦公室提供）

廣告 廣告

他指出，能讓陳其邁主動「約唱歌」的人不多，也顯見兩人默契深厚，從治理理念到行事風格都相當接近，邱議瑩是最了解、也最能無縫接軌市政的人選。

陳柏惟則以「能屈能伸」形容邱議瑩，笑稱她「遇到對的事情會堅持，遇到不對的敢於對抗」，直來直往的性格，正和「高雄人敢愛敢恨」的精神十分契合，也力挺她會是最適合的市長人選。

快新聞／鍾年晃、陳柏惟挺「她」競選高雄市長 原因全說了

立法院榮譽顧問陳柏惟發表談話。（圖／邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩致詞時則說，面對台積電、鴻海等半導體與AI產業投資浪潮，她率先提出「創世紀計畫」，預計創造十萬個優質就業機會，並透過產學合作，培育更多青年成為科技人才，為高雄產業升級注入新動能；在社會福利方面，她提出「新生兒希望帳戶」政見，希望為下一代打造更穩定的起點。

至於高雄市前鎮、小港區議員擬參選人林浤澤認為，邱議瑩與陳其邁一樣重視團隊、照顧夥伴，長期為高雄與台灣打拚的精神令人感動，也願意號召更多年輕世代，與她攜手努力。

民進黨高雄市長初選激烈，除了邱議瑩外，包含綠委林岱樺、許智傑與賴瑞隆都將爭取，4人將於明（2026）年1月3日的初選電視政見發表會正面交鋒，預計於1月12日至1月17日執行民調，由中執會1月21日公告正式提名名單。











原文出處：快新聞／鍾年晃、陳柏惟挺「她」競選高雄市長 原因全說了

更多民視新聞報導

黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念

賴瑞隆為家人道歉獲原諒！網評「不卸責」 3綠委回應曝光

兒捲霸凌退選? 賴瑞隆:近期孩子優先.政治仍全力以赴

