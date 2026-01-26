鍾志東觀點》美國《2026國防戰略》看破不說破的台灣角色
[Newtalk新聞] 「國土安全」與「嚇阻中國」並行不悖相輔相成
《2026國防戰略》報告優先關注「國土安全與西半球區域」，但這並不必然與「嚇阻中國」存在競爭衝突關係，其實報告還將兩者並列為國防戰略優先事項。 事實上，優先關注「國土安全」，不分黨派始終是五角大廈首要任務。川普（Donald Trump）第一任期發布《2018國防戰略》報告所臚列11項國防目標中，「國土安全」就排行第一，其中甚至沒有直接點名中國，雖然當時報告已先將「對中國長期戰略競爭」列為主要優先事項。 相較下，《2026國防戰略》首次以獨立專章分析因應中國軍事挑戰，而這種大篇幅專章介紹的特殊待遇，引人注目實屬罕見。《2026國防戰略》「安全環境」中國專章，強調印太安全攸關美國「核心利益」（vital interests），美軍目標在於「確保中國無法主宰我們或我們的盟友」；在其「戰略途徑」中國專章，美國一方面主張對中國「降低衝突」（de-escalation），另方面強調「和平透過實力」，同時要確保軍事優勢以作為外交談判的後盾。
「嚇阻中國」為美軍全球佈局戰略重心
為因應川普重亞輕歐戰略轉移與中國軍力擴張挑戰，「嚇阻中國」實際上已成美國在全球軍事部署的戰略重心。《2026國防戰略》開宗明義直指，近年來中國軍事力量在印太區域的歷史性大幅擴張，對「美國的安全、自由與繁榮有深遠意涵（significant implications）」。藉此綿裡藏針的新話術，間接地延續《2018國防戰略》對中國「修正主義強權」（revisionist power）的負面安全定性。此外，《2026國防戰略》還將「嚇阻中國」與美國「國土安全」相連結。 這可視為美國對解放軍威脅本土安全的積極回應。《2026國防戰略》建構金穹飛彈防禦系統（Golden Dome）用以捍衛「國土安全」的新亮點，則是展現華府對中國軍事威脅的認知與反制。從印太區域到美國國土安全，中國軍事威脅可說無所不在，「嚇阻中國」自然也成為美軍全球戰略規劃重中之重。
「拒止防衛」結合「集體防禦」的島鏈戰略
《2026國防戰略》「嚇阻中國」的戰略規劃在於，透過「第一島鏈沿線建構堅實的拒止性防禦（denial defense）」，藉此「使［中國］意識到以和平與克制來維護其利益才是最佳選擇」，進而達到降低衝突與避免戰爭的戰略目標。《2026國防戰略》的「拒止式嚇阻」（deterrence by denial）倡議明確指出，將採「集體防禦」（collective defense）方式整合區域內盟邦與夥伴，以共同力量落實此拒止防衛。準此，《2026國防戰略》要建構有效的「拒止式嚇阻」，有著兩項不可或缺且相互關聯要件：美國與盟邦夥伴的軍事整備（preparedness）能力，以及第一島鏈戰略的「集體防禦」機制。這也是為何《2026國防戰略》一方面強調要維持美軍無可比擬軍事優勢，另方面要求盟邦夥伴積極提升自我防衛能力，藉此以共同建構具說服力且可信賴的島鏈安全網絡。
採取「有限戰爭」避免「全面戰爭」
如果美中軍事衝突無可避免，美軍「拒止防衛」沒有明說的另一戰略目標，就是避免與中國全面開戰，以防止兩大核武強權陷入毀滅性對決。主導《2026國防戰略》的是戰爭部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby），他也是川普《2018國防戰略報告》關鍵人物，長期主張美國應集中武力與資源於印太區域對付中國，並提出「拒止戰略」（strategy of denial）反制中國對外擴張。根據柯柏吉，「拒止戰略」是以防禦為主的區域軍事力量運用，其目標在於阻止對手使用軍事力量達成決定性政治成果，而非追求全面勝利。 因此，「拒止防衛」其實就是避免「全面戰爭」（total war）的「有限戰爭」（limited war）運用，在有限的戰略目標設定下，刻意克制軍事行動的規模與方式，同時將戰場侷限於特定區域，以避免戰事全面擴大。而「有限戰爭」概念，也相當程度地呼應川普「門羅主義」避免過度涉入境外事務的戰略思維。
「責任分擔」的區域安全規劃
「提高美國盟邦夥伴的責任分擔」是《2026國防戰略》所設定的四大工作要項，明確要求盟邦夥伴「承擔對抗威脅的主要防衛責任，而美國則提供關鍵但相對有限的支援」。要求「責任分擔」的美國國防戰略強調，這不是孤立主義吝於提供協助，不過美國盟邦夥伴應致力於自我防衛的最主要責任，而不應如過去般只依賴著美國所提供的安全保護。《2026國防戰略》以北約（NATO）成員國將國防支出提升至GDP的5%為例指出，這將為美國盟邦夥伴的防衛支出定下新標準。《2026國防戰略》為落實「責任分擔」將有明確檢視機制，此也將成為美國同盟政策的關鍵部分。明顯地，未能符合川普「責任分擔」要求的盟友，勢將面臨美國的積極問責。
沒有「責任分擔」就沒有美國支持
《2026國防戰略》將「責任分擔」與盟邦夥伴「集體防禦」相連結，展現兩者間密不可分的關係。簡言之，沒有「責任分擔」，就沒有「集體防禦」，也沒有美國安全支持。美國無意喧賓奪主地承擔盟邦夥伴的安全責任，美國也不會將盟邦夥伴的安全依賴視為有利可圖之處。美國重視盟邦夥伴間的安全合作，不過每個國家都需為自己安全負起主要責任。無獨有偶地《2026國防戰略》公布前，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）2026年1月22日在國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談以「攜手投資安全繁榮的未來」為題演說時指出，「美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。」明顯地，期待獲得美國提供安全協助前，台灣需先自問是否已盡最大的努力。《2026國防戰略》積極推動「責任分擔」，台灣勢將面臨如何繳交一份讓華府認可的答卷。不過自助人助，安全最終還得靠自己。
藉由「嚇阻中國」凸顯台灣重要角色
台灣於美國最高階層戰略指導文件《2025國家安全戰略》獲得罕見關注，被提及次數創新高僅次於中國與俄羅斯，同時明確指出台灣攸關美國國家利益。不過此次美國戰爭部公布的《2026國防戰略》卻隻字未提台灣，引發關注川普政府對台灣戰略角色的定位與規劃，是否有所改變甚至降級。其實如果仔細檢視《2026國防戰略》內文即可發現，為達成「嚇阻中國」目標所提出之維持印太和平穩定、島鏈戰略、「拒止式嚇阻」、「集體防禦」、「責任分擔」等重要戰略規劃，在具體實踐上都與台灣息息相關。「嚇阻中國」也是因應赫格賽斯於2025年「香格里拉對話」的示警，「共產中國任何以武力征服台灣的企圖，都將為印太地區和全世界帶來毀滅性後果。」 事實上，川普《2018國防戰略》同樣也沒提到台灣，但這並不影響川普政府對台安全政策。此外，公開的只是《2026國防戰略》解密版，相信在《2026國防戰略》完整版，對台灣描述與次數將不會低於《2025國家安全戰略》。
刻意不提台灣的政治話術運用
因應中國對印太區域安全威脅，無法迴避台海安全。《2026國防戰略》解密版，看破不說破地刻意避提台灣，其可能主要原因有二：避免過度刺激中國，以及維持「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策。其一，台灣是中國最敏感的安全議題，近來中國不斷增強對台灣所謂「倚美謀獨」的文攻武嚇，《2026國防戰略》涉及敏感軍事議題，實無需在文字上加油添火刺激北京，華府同時也可藉此展現善意，營造今年美中高層互訪有利氛圍。其二，川普政府對是否軍事介入台灣安全採取「戰略模糊」政策，川普本人更多次不願對此表態，還稱此是「秘密」。由於《2026國防戰略》事關美軍可能介入台海相關規劃，基於「戰略模糊」政策與軍事機敏性的考量，因此多說不如少說、少說不如不說，而採取低調方式刻意避談台灣。簡言之，不提台灣，不是對台灣貶抑，也不是減損台灣角色，而是政治話術的運用。
作者：洪浦釗／國防院助理研究員
更多Newtalk新聞報導
想毀談好的關稅協議？北京遭爆逼藍阻斷台美供應鏈合作 推2次西進
張又俠落馬中國繼續崩壞！吳嘉隆：印證習近平無能「會更有狀況」
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 540則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 86則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 23 小時前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 115則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 52則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 7則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 14 小時前 ・ 10則留言