鍾愛阿公？在日中國男「空地性侵8旬翁」3度遭捕 受害者全長者

日本大分縣1名42歲中國籍男子，專挑年長男性進行性犯罪，先前才因廁所強姦8旬老翁2度遭捕，沒想到一追查發現他逃跑期間，又涉嫌對2名老翁下手，近日3度遭逮捕。

鍾愛阿公？ 中國男3度遭逮

根據《大分放送》大分放送報導，這名42歲中國籍楊姓男子在大分縣某公司擔任職員，早在去年9月他就在公共廁所對1名80多歲老翁施暴並性侵得逞，隨後展開潛逃，直到12月遭捕，當時已是他第2度遭捕。

沒想到警方調查後發現，去年11月17日，楊男涉嫌在大馬路上直接對1名7旬老翁下手，伸手撫摸對方身體；同日他又將狼爪伸向另1名8旬老翁，逼迫對方陷入無法表達拒絕情況下，在空地性侵得逞。

從過往犯行來看，楊男專挑男性長者下手，這回已是他第3度遭逮捕，他也對於犯行坦承不諱，警方正持續追查楊男與受害者間是否認識，以及是否還有其他受害者未曝光。

