鍾文智案再傳警官涉案 南港副所長遭羈押禁見

台北市 / 綜合報導

台北地檢署持續追查鮑魚大王鍾文智案，他在被判刑30年5月後棄保潛，檢調日前查出前信義分局福德所副所長等人，涉嫌幫忙簽到。

5日帶回南港分局兩名警官，其中南港派出所黃姓副所長被查出曾幫忙鍾文智查債務人個資，而他和分局督察組組長，過去還曾多次接受鍾文智招待聚餐，訊後遭到北院裁定羈押禁見。

原始連結







更多華視新聞報導

防重刑被告逃亡 最高檢：建議增訂保全羈押制度

警涉「偽造簽名」護鮑魚大王鍾文智 前副所長遭聲押

絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭羈押禁見

