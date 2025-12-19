鍾文智案掀警界醜聞！三節送禮+租私人會所享樂 3副所長淪陷內幕曝光

記者林盈君／台北報導

「鮑魚達人」鍾文智因涉炒股案，不法獲利達4億7千萬，累計判刑30年5月定讞，未料，他卻在發監前潛逃出境，其中有3名派出所副所長涉案，協助鍾文智「偽造不實簽名」，時任福德派出所、現任三張犂派出所副所長李俊良，與鍾文智之間，有高達710萬的不明資金往來，2人為屏東同鄉，李俊良調任後還介紹古志銘、梁思強與鍾文智認識，並由身邊的「大帳房」兼司機的葉仲清幫忙打點。

涉護航鍾文智，福德派出所前副所長李俊良遭聲押。（圖／翻攝畫面）

據了解，鍾文智潛逃出境案，意外掀起警界醜聞，鍾文智於2021至2023年間，因涉炒股被法院裁定天價交保，但需每周向信義分局福德派出所報到3次，不過卻被檢調查出，鍾文智透過友人，認識時任福德派出所副所長李俊良，疑藉由同鄉情誼及金錢往來，讓李俊良護航偽造簽到紀錄，甚至在李俊良調去三張犁派出所後，還幫忙協助認識古志銘、梁思強，持續偽造報到簽名。

另外，李俊良與鍾文智之間，有高達710萬的不明金流往來，由鍾文智「大帳房」兼司機的葉仲清、其名下登記公司提領，再由葉仲清以現金交付給李俊良，檢調也懷疑葉仲清擔任中間「白手套」。而對此，李俊良供稱自己是「球版」中間人，而這筆710萬是鍾文智「玩球版」輸的錢，因嫌轉帳太麻煩，所以才透過葉仲清幫忙分批轉交組頭，不過此說法未被檢方採信。

檢調深入追查發現，李俊良與鍾文智過從甚密，為了打好與李俊良的關係，鍾文智甚至在福德所附近租用「私人會所」，提供李俊良、古志銘、梁思強「休息、打牌」等，而這3人，也是鍾文智的三節送禮重點名單。台北地檢署於本月18日，大規模發動搜索約談，漏夜偵訊後，於19日清晨，認為李俊良涉案重大，向法院聲押禁見；古志銘、梁思強各諭知30萬元交保，並限制出境出海。

