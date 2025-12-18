鍾文智棄保潛逃疑有官警相助！ 檢調分15路搜索分局、派出所

北檢搜索信義分局。（圖／報系資料照）

富商鍾文智涉犯炒作存託憑證（TDR）獲利4億多元，累計30年5月的刑期以後卻棄保潛逃至大陸。檢調懷疑過程有官警包庇護航，台北地檢署今日（12月18日）指揮法務部調查局台北市調處內政部警政署政風室、臺北市政府警察局信義分局等單位，持法院核發之搜索票，兵分15路搜索信義分局、三張犁派出所等地，並約談15名警官到案說明，其中包括3名副所長、12名員警。

檢方指出，連一鮑魚前董事長鍾文智自2010年9月起，炒作新加坡上市的大陸江蘇揚子江船業控股公司在台發行的TDR，將價格推升至46元，較大盤行情高出18%以上。此外，他亦涉入明輝、特藝石油等多檔TDR炒作，非法獲利逾4億元。

廣告 廣告

此案因TDR是否屬《證券交易法》規範的「有價證券」引發法律爭議，審理長達10年，最終於2025年才宣判。期間國寶集團朱國榮曾在法院審理期間棄保潛逃，引發社會關注，法院因此對鍾文智裁定科技監控，監控期限至2024年10月17日。該判決於今年3月12日確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。

據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？