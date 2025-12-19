鍾文智棄保逃30年刑期！疑有警從中相助 檢聲押禁見前副所長

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智，涉炒作存託憑證（TDR），累計遭判30年5月定讞後棄保潛逃，過程中疑似有警相助。（圖／報系資料照）

富商鍾文智涉犯炒作存託憑證（TDR）獲利4億多元，累計30年5月的刑期以後卻棄保潛逃至大陸。檢調懷疑警方協助其在派出所簽到佯裝報到，主動報請台北地檢署指揮偵辦。台北地檢署於12月18日指揮法務部調查局台北市調處內政部警政署政風室、臺北市政府警察局信義分局等單位，持法院核發之搜索票，兵分15路搜索信義分局、福德街派出所、三張犁派出所等地，以被告身分約談3名副所長以及1名民眾到案，以及10多名證人到案。經漏夜偵訊以後，檢方聲押禁見前副所長李俊良，現任2名副所長古志銘、梁思強則諭知30萬元交保，並限制出境出海。

檢方指控，連一鮑魚前董事長鍾文智自2010年9月起，炒作新加坡上市的大陸江蘇揚子江船業控股公司在台發行的TDR，將價格推升至46元，較大盤行情高出18%以上。此外，他亦涉入明輝、特藝石油等多檔TDR炒作，非法獲利逾4億元。

此案因TDR是否屬《證券交易法》規範的「有價證券」引發法律爭議，審理長達10年，最終於2025年才宣判。期間國寶集團朱國榮曾在法院審理期間棄保潛逃，引發社會關注，法院因此對鍾文智裁定科技監控，並需要案時至拜出所報到，監控期限至2024年10月17日。

鍾文智一審判決於今年3月12日確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。

不過檢警調懷疑，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。

台北地檢署12月18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警信義分局等單位，持法院核發之搜索票，搜索李俊良、古志銘、梁思強3及1名民眾的住居所及福德所、三張犁派出所等辦公位置共15處所，並以被告身分通知李、古、梁等4名被告到案說明，另傳喚10多名證人到案。

