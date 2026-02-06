鍾文智潛逃案又有警官涉案！ 南港分局2人遭約談

台北市 / 綜合報導

台北地檢署持續追查鮑魚大王鍾文智案，他在被判刑30年5月後棄保潛逃，檢調日前查出前信義分局福德所副所長等人，涉嫌幫忙簽到，昨(5)日又帶回南港分局兩名警官，其中南港派出所黃姓副所長，被查出曾幫忙鍾文智查債務人個資，訊後遭到聲押，而他和分局督察組組長，過去還曾多次接受鍾文智招待聚餐，李姓督察組長訊後無保請回， 對此南港分局表示，已將這兩人調離主管職，並將從嚴懲處，而檢調也將持續追查，是否還有其他警官涉案。 ，

頭戴帽子，低調走出北檢，他是南港分局，位階兩線三的督察組，黃姓組長，因為涉及棄保潛逃的鮑魚大王鍾文智案，遭檢調約談，鍾文智涉嫌炒作TDR，不法獲利超過4.7億，被判刑30.5年後潛逃出境。

第一波調查，前福德派出所李姓副所長等，涉嫌幫忙簽到，這回又被檢察官查出另案，還有兩名南港分局警官牽扯其中。

鍾文智疑似委託友人投資，被黑吃黑上千萬，找上南港所黃姓副所長，幫忙查債務人個資，派黑道前往住家喬債，鍾文智的葉姓司機全坦承，另一名被約談的督察組長，則是無保請回。

記者趙若評：「鮑魚大王鍾文智，過去在住在台北市信義區期間，為了跟警官打好交道，他還在派出所附近設立招待所，供警官休息及玩樂。」

中山區酒店，不只如此傳出鍾文智，還曾招待南港分局督察組長，到中山區知名酒店多次聚餐，看似和警界交情匪淺。

雖然李姓督察組長，目前是證人沒轉被告，但身為警局內，專辦警紀的督察組長，卻涉嫌接受經濟犯招待，恐將受到行政處分。

