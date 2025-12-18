鍾文智潛逃疑有警官護航偽造簽到 檢警15路搜索傳喚3副所長！約談19警

記者楊佩琪／台北報導

連一鮑魚前董事長鍾文智被控違法炒作TDR獲利4億餘元，判刑30年5月定讞。不過就在最高法院宣判後隔日，鍾文智沒依規定到派出所報到，人間蒸發。檢警懷疑，恐有警官涉案護航，台北地檢署18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市信義分局等單位，兵分15路搜索，傳喚李姓副所長等4名被告及19名證人到案說明，全案朝偽造文書等罪偵辦，訊後將移送北檢複訊。

警政署政風室及信義分局自清自檢，懷疑鍾文智尚未逃亡前，便有員警護航偽造報到簽名，報請北檢偵辦。北檢18日指揮警政署政風室、信義分局等單位兵分15路搜索，以被告身份傳喚李姓、古姓、梁姓3名台北市信義區福德街派出所副所長，及鍾文智的葉姓帳房到案。另以證人身份，通知福德街派出所前後任共4名所長、警員等一共19人說明。李姓副所長目前任職三張犁派出所。

鍾文智被控炒作TDR案，一審台北地方法院判刑18年，二審高等法院改判17年6月。三審最高法院認鍾文智犯違反證交法操縱證券交易價格等5罪，分別判處3年3月至9年10月不等刑期，另又犯洗錢罪，分別判刑8月、10月定讞，總刑期共計30年5月定讞，應執行期18年。

不過最高法院於3月12日判決確定後，13日鍾文智應依原規定要到台北市信義區三張犁派出所報到，卻人間蒸發，台北地檢署當天即對鍾文智發布通緝。而鍾文智最後一次出現在派出所報到，則是在3月10日。

案件爆發，追溯爭議點在於高等法院在合議庭法官於2024年讓鍾文智交保後，並未延長其科技監控，也未宣誓裁定，高等法院自律委員會因此建請高院將審判長邱忠義、受命法官陳勇松送法官評鑑委員會評鑑。結果邱忠義被交付司法院人審會審議，陳勇松則移送職務法庭審理，並建議罰款月俸10月。

檢警追查則發現，鍾文智曾找上友人鄭畯中、馮建英、游致暐協助他逃亡，3人曾多次模擬逃亡路線。最高院宣判當天下午，鍾文智便先搭計程車從家裡出發到新北市石碇，此時鄭、馮2人已在石碇一間民宅等候，待鍾文智抵達，協助載到桃園是平溪台2丙線與游男會合，2車一同開往宜蘭線頭城鎮，讓鍾文智得以搭漁船潛逃中國。而鄭男等人於4月間被拘提到案，9月間被依藏匿人犯、偽造文書等罪起訴，移審台北地方法院。

根據了解，因為要到派出所報到，鍾文智透過友人認識當時任職福德街派出所的李姓副所長，李姓副所長調任三張犁派出所時，介紹古姓、梁姓2名副所長給鍾文智。鍾文智潛逃後，警政署政風室及信義分局發現，明明文智沒依規定報到，簽到簿卻出現簽名，3名副所長疑似替鍾文智偽造報到簽名，因此自清自檢報請台北地檢署偵辦。

