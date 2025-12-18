鍾文智潛逃疑有警官護航！「人未報到卻有簽名？」檢警15路搜索、傳喚3副所長、約談19警

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

連一鮑魚前董事長鍾文智因違法炒作TDR獲利4億餘元，遭最高法院判刑定讞，總刑期30年5月、應執行18年。豈料，鍾文智不僅未依規定到派出所報到，還人間蒸發。經檢調進一步追查發現，鍾文智潛逃過程疑有員警涉案護航，甚至涉嫌偽造報到紀錄，台北地檢署今（18）日指揮調查局、警政署政風室及台北市警局信義分局等單位，兵分15路搜索並展開大規模約談。

鍾文智潛逃疑有警官護航。（圖／資料照）

檢警說明，警政署政風室與信義分局在內部清查時發現異狀，鍾文智在尚未潛逃前，明明未依規定到派出所報到，簽到簿上卻出現報到簽名，懷疑有員警協助偽造紀錄，掩護其行蹤，隨即報請北檢偵辦。

北檢今天指揮調查局與警政單位展開行動，以被告身分傳喚李姓、古姓、梁姓等3名台北市信義區福德街派出所副所長，以及鍾文智的葉姓帳房到案；另通知派出所前後任所長與警員等19人以證人身分說明，全案朝偽造文書等罪方向偵辦。

回顧鍾文智案情，一審台北地方法院判刑18年，二審高等法院改判17年6月，三審最高法院認定其犯違反證交法操縱證券交易價格等5罪，另涉洗錢罪，分別判處3年3月至9年10月不等刑期，合併判刑定讞。

最高法院於3月12日宣判後，鍾文智依法須於翌日到台北市信義區三張犁派出所報到，卻未現身，北檢當天即發布通緝；而其最後一次實際到派出所報到，則停留在3月10日。

檢警另查出，鍾文智早在判決前即安排逃亡計畫，曾找友人協助模擬路線，並於宣判當日一路由新北石碇、平溪轉往宜蘭頭城，最終搭漁船潛逃中國。協助他逃亡的友人已於今年4月遭拘提，於9月間依藏匿人犯、偽造文書等罪起訴。

