鍾文智潛逃 3警副所長涉包庇

北檢查出疑有官警包庇鍾文智潛逃，檢警調18日兵分15路搜索福德所、三張犁派出所等地，約談3名副所長及1名民眾到案。（本報資料照片）

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智，涉炒作台灣存託憑證（TDR），累計遭判刑30年5月定讞後棄保潛逃，檢調發現鍾遭法院要求每天到住處轄區的北市警信義分局福德派出所報到，負責報到的李姓、古姓、梁姓3任副所長，2年多來卻配合造假簽到紀錄甚至代簽，涉嫌偽造文書等罪，檢警調18日兵分15路搜索福德所、三張犁派出所等地，以被告身分約談3名副所長及1名民眾到案。

北檢因追查鍾文智棄保潛逃案，發現疑有官警配合鍾造假簽到紀綠，指揮調查局台北市調查處蒐證，另警政署及信義分局也接獲檢舉，自清自檢，報請北檢指揮偵辦。信義分局昨日表示，將視偵審結果擬議當事人及追究相關人員考監責任，秉持不庇縱、不掩偵審結果追究相關責任，以維警譽。

鍾文智涉炒作TDR違反證交法等案，遭高院限制出境、出海及限制住居，要求每日定時赴住處轄區派出所報到。但檢調發現，鍾自民國110至112年間，多次未定期赴福德所報到，甚至人不在台北，卻有簽到紀錄，負責報到業務的福德所副所長疑涉包庇護航，配合造假簽到紀錄，且多次代簽。

檢調發現，鍾文智2年多來的簽到作業，一開始由福德所李姓副所長負責，之後李調到三張犁派出所，先後由古姓、梁姓副所長接手，懷疑3人涉包庇護航鍾造假簽到紀錄。北檢昨日指揮台北市調查處、警政署政風室、信義分局，搜索李、古、梁3名副所長及1名民眾的住居所及福德所、三張犁派出所等辦公位置共15處，並約談李4人到案說明，另傳喚10多名員警查證，並查扣李、古、梁3人帳戶、手機及電磁紀錄，深入釐清3人是否與鍾有異常金流。