鍾文智簽到造假爆出副所長千萬不明資金 李俊良和帳房葉仲清收押

北檢聲押鍾文智簽到造假共犯副所長李俊良（右1）和帳房葉仲清獲准。

股市炒手、連一鮑魚前老闆鍾文智，被控炒作TDR狂撈4億元，未電子監控遭最高法院重判，合計刑期超過30年，棄保潛逃至大陸。北市警察局信義分局懷疑警方協助其在派出所簽到佯裝報到，主動報請台北地檢署指揮偵辦。台北地檢署今（19日）清晨聲押禁見前副所長李俊良，以及鍾文智的大帳房葉仲清，台北地院深夜11時裁准羈押禁見。另2名現任副所長古志銘、梁思強則被檢方諭知30萬元交保，並限制出境出海。

檢調發現，李俊良近3年近千萬元可疑金流，顯與其副所長薪酬不符，李雖否認與鍾有關，但無法交代來源，另葉仲清疑受鍾文智指示，透過李員等員警偷查民眾個資，認為李員涉嫌《刑法》盜用印文、行使公務員登載不實公文書、《貪汙治罪條例》對主管事務圖利、財產來源不明及《個資法》等罪，另葉男涉嫌《個資法》非公務機關非法利用、蒐集個人資料罪，2人涉嫌重大，且有勾串之虞。

鍾文智今年3月12日重判確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。

不過檢警調懷疑，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。

台北地檢署12月18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警信義分局等單位，持法院核發之搜索票，搜索李俊良、古志銘、梁思強等人住居所及福德所、三張犁派出所等辦公位置共15處所，並以被告身分通知李、古、梁等4名被告到案說明，另傳喚10多名證人到案。

